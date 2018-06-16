"Hayvan haklarıyla ilgili tasarının takipçisi olacağız"

İSTANBUL (AA) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sakarya'da patileri kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin ölümünden ailece çok etkilendiklerini belirterek, "Bu ve benzeri olayların caydırıcılık, ceza etkisinin de artırılması için yasayla ilgili süreci başlattık, ilgili taraflarla da konuştuk. İnşallah 24 Haziran’dan sonra Meclis açılır açılmaz, bu konuyla ilgili gerek Adalet Bakanlığımız gerek yetkili organlarımızla yoğun mesai ortaya koyacağız." dedi.

Albayrak, Ümraniye Belediyesi Hayvan Barınağı’nı kızı Emine Mahinur ve oğlu Ahmet Akif ile ziyaret etti.

Emine Mahinur, Ahmet Akif ve küçük oğlu Sadık Eymen’in barınaktan birer hayvanın maddi ve manevi sorumluluğunu üstlendiğini söyleyen Albayrak, Sakarya'da patileri kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin ölümüne ailece çok üzüldüklerini dile getirdi.

Albayrak, bu olay sonrasında hayvan hakları ve sevgisi hakkında bir farkındalık oluşturmak için ailece böyle bir ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Allah’ın yarattığı her bir canlıya, hayvanlara inanç gereği de çok güzel davranılması gerektiğinin altını çizen Albayrak, “Bu olayda eğitim ve farkındalığın çok önemli olduğunu gördük. Bu olay insanoğlunun nasıl bir canlıya dönebileceğini gösterdi. Bu insan vicdanının kabul edebileceği bir konu değil.” diye konuştu.