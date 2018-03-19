HABER

Hayvan hastalıkları ile mücadelede 2018 yılı yol haritası çizildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 11:45 | Son Güncelleme

İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu tarafından uygulamaya konulan 2018-1 sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Genelgesi değerlendirme toplantısı yapıldı.Genelge ile ilgili olarak il ve ilçe Müdürlüklerinde hayvan sağlığı ile ilgili işlemlerde çalışan personellere Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi Müdürü Kani Yavuz tarafından bilgi verildi.Toplantıda ilimizdeki hayvan hastalıkları ve hareketlerine değinen Kani Yavuz, “Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede ekip olarak planlı çalışmak hayati önem arz etmektedir.

Hayvan hastalıkları ile mücadelede 2018 yılı yol haritası çizildi

İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu tarafından uygulamaya konulan 2018-1 sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Genelgesi değerlendirme toplantısı yapıldı.
Genelge ile ilgili olarak il ve ilçe Müdürlüklerinde hayvan sağlığı ile ilgili işlemlerde çalışan personellere Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi Müdürü Kani Yavuz tarafından bilgi verildi.
Toplantıda ilimizdeki hayvan hastalıkları ve hareketlerine değinen Kani Yavuz, “Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede ekip olarak planlı çalışmak hayati önem arz etmektedir. Genelgemizdeki konuların titizlikle takip edilmesi ile yapılan yol haritasında emin adımlarla ilerleyeceğiz. Her ihbarı ciddiye alarak işlemlerimizi yapmamızın faydalarını bugün yaşamaktayız. Mevzuata hakim olmak demek yapılacak işlemlere hakim olmak demektir. Bu nedenle Genelgemizdeki ve konularımızla ilgili tüm mevzuatı harfi harfine bilmemiz gerekmektedir. Hayvan hastalıkları ile mücadele ilimiz ekonomisinde önemli bir yer tutan hayvancılığımız için stratejik bir önceliğe sahiptir. İlimizde yürütmüş olduğumuz hayvan hastalıkları ile mücadelede çalışmalarımızda araç, alet ve ekipman sorunumuz bulunmamaktadır. Dolayısı ile bize düşen bu genelge doğrultusunda gereken tüm fedakarlıkları göstererek önümüzdeki sezonu ilimizde yetiştiricilerimizin hayvan hastalıklar bakımından kayıpsız geçmelerini sağlamaktır” dedi.
Toplantıda 2018 Yılı Bayburt ili Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu Kararına göre hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrolüne yönelik yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Hayvan hastalıkları ile mücadelede 2018 yılı yol haritası çizildi

Hayvan hastalıkları ile mücadelede 2018 yılı yol haritası çizildi

iPhone X reklamında çok konuşulacak hataiPhone X reklamında çok konuşulacak hata
Hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!Hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!
Erdoğan: Afrin fethinin müjdesi yakındır!Erdoğan: Afrin fethinin müjdesi yakındır!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul için ürküten açıklama! Sıcaklık 45 dereceyi bulacak

İstanbul için ürküten açıklama! Sıcaklık 45 dereceyi bulacak

Sokak ortasında liseli genç kıza taciz! Kaçarak arkadaşının evine sığındı

Sokak ortasında liseli genç kıza taciz! Kaçarak arkadaşının evine sığındı

İstanbul'da saldırı yapacaktı! Yakalandı

İstanbul'da saldırı yapacaktı! Yakalandı

Okul etkinliğinde silahlar patladı!

Okul etkinliğinde silahlar patladı!

Afrin'de, Türk askerinin tüyleri diken diken eden hikayesi

Afrin'de, Türk askerinin tüyleri diken diken eden hikayesi

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.