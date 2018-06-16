Hayvan parkının kafeteryası çöktü

İZMİR (AA) - İzmir'de Buca Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak kısa süre önce hizmete açılan "Özgür Hayvan Parkı"nın kafeteryası çöktü.
Buca Belediyesinin Kuruçeşme Tınaztepe Mevkisinde hizmete açtığı "Özgür Hayvan Parkı"nda bulunan pet kafenin çökmesi üzerine polis ve itfaiyeye haber verildi.
Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, yıkılan molozlar altında kimsenin kalmadığı belirlendi.
Nisan ayında hizmete açıldığı bildirilen tesislere gelen Buca Belediye Başkan Yardımcısı Erdem Başer Balkır, yıkılan kafeteryada inceleme yaparak görevlilerden bilgi aldı.
Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöken bölümün "Özgür Hayvan Parkı"nın kafeteryası olduğunu söyledi.
Çökme sırasında kafede ve tesis içinde kimsenin bulunmadığını belirten Piriştina, can kaybı ve yaralanma olmadığını bildirdi.
Çökmenin nedenini incelettiğini belirten Piriştina şöyle konuştu:
"Parkın bayram tatilinde kapalı olması nedeniyle üzücü bir hadisenin yaşanmaması sevindirici. Bayram günü kimsenin ağzının tadı kaçmadı, önemli olan da bu. Biz o kafeteryanın yerine kısa süre içinde çok daha güzelini yapacağız. Yüklenici firmanın bir ihmali var mı? Onunla ilgili gerekli araştırmayı başlattık. Talimatımı verdim, teftiş kurulu başkanlığı soruşturmayı başlattı. İhmal varsa gereken yapılacak."
Buca Belediyesi tarafından hizmete açılan 7 bin metrekare alana kurulu tesis bünyesinde hayvanlar için tedavi merkezi, eğlence alanı, alışveriş noktaları, serbest oyun alanları pet market, pet kafe, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi ile engelli kedi evinin yer aldığı bildirildi.
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