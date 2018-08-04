Türkiye'deki hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'daki hayvan pazarlarında yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Kentte besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla günün ilk ışıklarıyla Yenice Mahallesi'ndeki hayvan pazarının yolunu tutuyor.

Burada kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, pazar esnafı ve alıcılarla kıyasıya pazarlığa tutuşuyor. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise hayvanların sağlık durumunu titizlikle inceledikten sonra fiyat için esnafla sıkı bir pazarlığa giriyor.

Pazarda küçükbaş hayvanlar bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyükbaş hayvanlar ise ortalama 8 bin liradan satışa sunuluyor.

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla pazarda yoğunluğun arttığını ve bu durumun kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Fiyatlarda geçen yıla oranla fazla artış yaşanmadığını vurgulayan Çiftçi, "Yoğunluğun artmasıyla pazarda denetimlerimiz de arttı. Burada her bütçeye uygun hayvan var ancak hayvancılığın gelişmesi için vatandaşlarımızın dişi hayvanları almamalarını öneriyoruz. Ayrıca 'fiyatların yüksek' olduğu yönünde dedikodular dolaşıyor ama bu gerçek değil, fiyatlar geçen yıla yakın seyrediyor. Fiyatlar alıcılar ve satıcılar açısından çok uygun. Herkesi kurban kesmeye davet ediyoruz." diye konuştu.