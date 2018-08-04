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Hayvan pazarlarında "kurban" hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 11:44 | Son Güncelleme

Hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarları hareketlendi

Türkiye'deki hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'daki hayvan pazarlarında yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Kentte besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla günün ilk ışıklarıyla Yenice Mahallesi'ndeki hayvan pazarının yolunu tutuyor.

Burada kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, pazar esnafı ve alıcılarla kıyasıya pazarlığa tutuşuyor. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise hayvanların sağlık durumunu titizlikle inceledikten sonra fiyat için esnafla sıkı bir pazarlığa giriyor.

Pazarda küçükbaş hayvanlar bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyükbaş hayvanlar ise ortalama 8 bin liradan satışa sunuluyor.

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla pazarda yoğunluğun arttığını ve bu durumun kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Fiyatlarda geçen yıla oranla fazla artış yaşanmadığını vurgulayan Çiftçi, "Yoğunluğun artmasıyla pazarda denetimlerimiz de arttı. Burada her bütçeye uygun hayvan var ancak hayvancılığın gelişmesi için vatandaşlarımızın dişi hayvanları almamalarını öneriyoruz. Ayrıca 'fiyatların yüksek' olduğu yönünde dedikodular dolaşıyor ama bu gerçek değil, fiyatlar geçen yıla yakın seyrediyor. Fiyatlar alıcılar ve satıcılar açısından çok uygun. Herkesi kurban kesmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Pazar esnafı Mehmet Kılıç ise bayrama sayılı günler kala yoğunluğun arttığını ve bugünden sonra daha da yoğun günlerin kendilerini beklediğini ifade etti.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününe kadar yoğunluğun sürmesini beklediklerine işaret eden Kılıç, "Satışlar arttı, esnafımız da vatandaşlar da bu durumdan memnun. Küçükbaş ve büyükbaş erkek hayvanların kilosu 20 lira, dişilerde ise 16-17 lira. Erkek bir küçükbaş hayvanın fiyatı bin liradan başlıyor. Bayram dolayısıyla pazara sabah 5 gibi geliyoruz akşam 18.00'de eve gidiyoruz. Bayramın 2. gününe kadar böyle devam edeceğiz." dedi.

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