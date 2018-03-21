Hayvan sevgisini miniklere aşılamak için dolaşıyorlar

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için yürüttüğü ’Sen de Bir Pati Sev’ projesi, çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak Eczacı Faruk Erden Anaokulunda 3-4 yaş grubu 120 öğrenciye eğitim veren ekip, miniklere hayvan sevgisi aşıladı. Çocukların hayvanları dokunarak sevmesini istediklerini belirten Okul Müdürü Aynur Biçen “Biz de çocuklarımıza proje ile hayvanları tanıtmak ve çocuklara sevdirmek istedik. Çocuklarımız, hayvanları tanıdılar, dokundular ve çok güzel vakit geçirdiler” diyerek memnuniyetini belirtti.

Veteriner Hekim Volkan Toplamacıoğlu ise Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’nde yapılan aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmaları hakkında bilgiler verdikten sonra; hayvanları sahiplenme, sorumluluk alabilme ve onlara yaklaşma, korkularını yenme konusunda miniklere bilgiler verdi.

Eğitim sonrasında minik öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.