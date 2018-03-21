HABER

Hayvan sevgisini miniklere aşılamak için dolaşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 13:20 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için yürüttüğü ’Sen de Bir Pati Sev’ projesi, çalışmalarına devam ediyor.Son olarak Eczacı Faruk Erden Anaokulunda 3-4 yaş grubu 120 öğrenciye eğitim veren ekip, miniklere hayvan sevgisi aşıladı.

Hayvan sevgisini miniklere aşılamak için dolaşıyorlar

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için yürüttüğü ’Sen de Bir Pati Sev’ projesi, çalışmalarına devam ediyor.
Son olarak Eczacı Faruk Erden Anaokulunda 3-4 yaş grubu 120 öğrenciye eğitim veren ekip, miniklere hayvan sevgisi aşıladı. Çocukların hayvanları dokunarak sevmesini istediklerini belirten Okul Müdürü Aynur Biçen “Biz de çocuklarımıza proje ile hayvanları tanıtmak ve çocuklara sevdirmek istedik. Çocuklarımız, hayvanları tanıdılar, dokundular ve çok güzel vakit geçirdiler” diyerek memnuniyetini belirtti.
Veteriner Hekim Volkan Toplamacıoğlu ise Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’nde yapılan aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmaları hakkında bilgiler verdikten sonra; hayvanları sahiplenme, sorumluluk alabilme ve onlara yaklaşma, korkularını yenme konusunda miniklere bilgiler verdi.
Eğitim sonrasında minik öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Hayvan sevgisini miniklere aşılamak için dolaşıyorlar

Hayvan sevgisini miniklere aşılamak için dolaşıyorlar

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi buldu

ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi buldu

Kafr Cenne bölgesinde villalı teröristler! Yok böyle bir hayat

Kafr Cenne bölgesinde villalı teröristler! Yok böyle bir hayat

Atatürk Havalimanı'nda yolcuları isyan ettiren arıza

Atatürk Havalimanı'nda yolcuları isyan ettiren arıza

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Anadolu Farm kimin, kime ait? Çiftlik Bank'tan sonra Anadolu Farm vurgunu!

Anadolu Farm kimin, kime ait? Çiftlik Bank'tan sonra Anadolu Farm vurgunu!

Nevruz'u Van'da kutlayan İranlılar, gündüz alışverişte, gece eğlencedeler

Nevruz'u Van'da kutlayan İranlılar, gündüz alışverişte, gece eğlencedeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.