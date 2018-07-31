Hayvana şiddet bitmiyor! Kürekle şahin öldüren adam bu kadarına da pes dedirtti

Edinilen bilgilere göre, Kızılağaç Mahallesi’nde beslenmek için yılan avlayan şahin avıyla uğraştığı sırada bir kişinin kürek darbesiyle öldürüldü. Bir vatandaşın şahini cep telefonu ile görüntülediği esnada elinde kürekle beliren kişi bir anda küreği şahinin kafasına vurduğu görülüyor.
Cep telefonu ile çekim yapan kadın kürekle şahini öldürülme anını saniye saniye görüntüledi. Görüntüde ilk olarak annesini çağıran kadın, "bak şahin anne" diye sesleniyor. Daha sonra görüntüye giren bir adam kürekle Şahin’in kafasına vurarak öldürüyor. Kadın ise şahini ölmesine "niye böyle bir şey yaptı" diyerek saklanıyor. Adam ise "kapatın kameraları" diyerek tepki gösteriyor.
(İHA)
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