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Hayvana şiddet bitmiyor! Kürekle şahin öldüren adam bu kadarına da pes dedirtti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 03:00 | Son Güncelleme

Bodrum’da bir şahsın kürekle şahinin kafasına vurarak öldürülmesi tüyleri diken diken etti. Yılan gören şahin avlandığı esnada bir adamın kürekle gelerek şahini kafasında vurarak öldürmesi bu kadarına da pes dedirtti.

Edinilen bilgilere göre, Kızılağaç Mahallesi’nde beslenmek için yılan avlayan şahin avıyla uğraştığı sırada bir kişinin kürek darbesiyle öldürüldü. Bir vatandaşın şahini cep telefonu ile görüntülediği esnada elinde kürekle beliren kişi bir anda küreği şahinin kafasına vurduğu görülüyor.

Cep telefonu ile çekim yapan kadın kürekle şahini öldürülme anını saniye saniye görüntüledi. Görüntüde ilk olarak annesini çağıran kadın, "bak şahin anne" diye sesleniyor. Daha sonra görüntüye giren bir adam kürekle Şahin’in kafasına vurarak öldürüyor. Kadın ise şahini ölmesine "niye böyle bir şey yaptı" diyerek saklanıyor. Adam ise "kapatın kameraları" diyerek tepki gösteriyor.

(İHA)

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hayvana şiddet bodrum Şahin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
lan salak herif o hayvanların sana ne zararı var kendi doğal hayat mücadelesini veriyolar hayvanın kafasına kürekle vurmak ne demek bazı yaşlılar yaşlandıkça adileşiyor bunun gibileri allah ıslah etsin
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