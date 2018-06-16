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"Hayvana şiddet suçtur ve cezasız kalmayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 10:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "Konu çok yönlü araştırılıyor. Kasıt ya da ihmal ne varsa ortaya çıkartılacak. İlgili yasa tasarısının Meclisten çıkması isabet olacaktır. Hayvana şiddet suçtur ve cezasız kalmayacaktır"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümünün çok yönlü araştırıldığını belirterek, "İlgili yasa tasarısının Meclisten çıkması isabet olacaktır. Hayvana şiddet suçtur ve cezasız kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.

Bayram günü yürekleri burkan bu hadiseyi Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile görüştüğünü belirten Kalın, "Konu çok yönlü araştırılıyor. Kasıt ya da ihmal ne varsa ortaya çıkartılacak. İlgili yasa tasarısının Meclisten çıkması isabet olacaktır. Hayvana şiddet suçtur ve cezasız kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, ayrıca paylaşımında "#HayvanaSiddetSuctur" etiketini kullandı.

- Olay

Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek, tedavi için İstanbul'daki bir veteriner kliniğine gönderilmişti. İstanbul'da dün ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamamıştı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözccüsü İbrahim Kalın Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü

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