"Kentimizde hava sıcaklığı bazı saatlerde 40 dereceye kadar çıkıyor. Bu saatlerde hayvanlar barınaklarında bulunan havuzlara girerek serinlemeye çalışıyor. Bunun yanı sıra hayvanlara buzlu meyve ve et kokteyli veriyoruz. Meyve kokteylini özellikle ayılara kendilerine dondurulmuş halde eriyoruz. Bu şekilde hem serinliyor hem de karınlarını doyuruyorlar. Yırtıcılara ise et kokteyli veriyoruz. Etleri derin dondurucuda dondurup öyle servis ediyoruz. Böylece hayvanlar hem serinliyor hem de gıdalarını almış oluyorlar. Bunun yanı sıra gelen ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor, bu da ziyaretçilerin hoşuna gidiyor."

