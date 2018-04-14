HABER

Hayvanat bahçesi yaza hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 12:57 | Son Güncelleme

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesinde yaz aylarının gelmesiyle beraber çalışmalar hızlandı.Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içerisine yaptırılan ve içerisinde 170 türden 2 bin hayvanın barındığı hayvanat bahçesinde yaz aylarının gelmesi ile beraber çalışmalara hız verildi.

Hayvanat bahçesi yaza hazırlanıyor

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesinde yaz aylarının gelmesiyle beraber çalışmalar hızlandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içerisine yaptırılan ve içerisinde 170 türden 2 bin hayvanın barındığı hayvanat bahçesinde yaz aylarının gelmesi ile beraber çalışmalara hız verildi. Kış aylarında da ziyaretçilerin akın ettiği hayvanat bahçesinde, vatandaşların eğlenceli zaman geçirmesi için bütün eksiklikler gideriliyor.
Yaz aylarında yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan hayvanat bahçesi, ziyaretçilerini bekliyor.

Hayvanat bahçesi yaza hazırlanıyor

Hayvanat bahçesi yaza hazırlanıyor

Hayvanat bahçesi yaza hazırlanıyor

NATO ve Birleşmiş Milletler harekete geçti!NATO ve Birleşmiş Milletler harekete geçti!
BM'de tarihi an! Birbirlerine girdilerBM'de tarihi an! Birbirlerine girdiler
Almanya kayıp milyarderi arıyorAlmanya kayıp milyarderi arıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Putin'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Putin'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

2 kız kardeş kadın doktoru dövdü

2 kız kardeş kadın doktoru dövdü

Bursa'da hastane yangını!

Bursa'da hastane yangını!

Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Fetullah Gülen imzalı toprağa gömülmüş saatler bulundu!

Fetullah Gülen imzalı toprağa gömülmüş saatler bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.