Hayvanat bahçesi yaza hazırlanıyor

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesinde yaz aylarının gelmesiyle beraber çalışmalar hızlandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içerisine yaptırılan ve içerisinde 170 türden 2 bin hayvanın barındığı hayvanat bahçesinde yaz aylarının gelmesi ile beraber çalışmalara hız verildi. Kış aylarında da ziyaretçilerin akın ettiği hayvanat bahçesinde, vatandaşların eğlenceli zaman geçirmesi için bütün eksiklikler gideriliyor.
Yaz aylarında yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan hayvanat bahçesi, ziyaretçilerini bekliyor.
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