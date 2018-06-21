Hayvancılık Zirvesi'nin onur konuğu Türkiye

PARİS (AA) - Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde, ekim ayında düzenlenecek Hayvancılık Zirvesi'nde, Türkiye'nin onur konuğu ülke olacağı bildirildi.

Bu yıl 27'ncisi düzenlenecek ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Hayvancılık Zirvesi ile ilgili, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği rezidansında basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, büyük bir tarım ülkesi olan Türkiye'nin, bu zirvede onur konuğu olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. Türkiye'de yabancıların yatırımlarına ve ekonomik büyüme rakamlarına değinen Musa, 1254 Fransız şirketin Türkiye'de faaliyet yürüttüğünü vurguladı.

Hayvancılık Zirvesi Başkanı Jacqus Chazalet da "Türkiye'nin bu zirvede onur konuğu olması bizim için çok önemli." dedi. 27 ülkenin katılacağı zirvede 2 bin baş hayvanın sergileneceğini kaydeden Chazalet, "Bu zirve, iki ülke arasındaki diyaloğun ve yakınlaşmanın artmasına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Zirvenin düzenleneceği Clermont-Ferrand kentinin, hayvancılık alanında önemli bir kent olduğuna dikkati çeken Hayvancılık Zirvesi Komisyon Başkanı Fabrice Berthon, geçen yıl 93 bin kişinin zirveyi ziyaret ettiğini aktardı.