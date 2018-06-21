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Hayvancılık Zirvesi'nin onur konuğu Türkiye

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 17:03 | Son Güncelleme

Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde ekim ayında yapılacak ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Hayvancılık Zirvesi'nin onur konuğu Türkiye olacak - Hayvancılık Zirvesi Başkanı Jacques Chazalet: "Türkiye’nin bu zirvede onur konuğu olması bizim için çok önemli" - Hayvancılık Zirvesi Uluslararası Sorumlusu Benoit Delaloy: "Umarım bu zirve, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkileri güçlendirir"

PARİS (AA) - Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde, ekim ayında düzenlenecek Hayvancılık Zirvesi'nde, Türkiye'nin onur konuğu ülke olacağı bildirildi.

Bu yıl 27'ncisi düzenlenecek ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Hayvancılık Zirvesi ile ilgili, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği rezidansında basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, büyük bir tarım ülkesi olan Türkiye'nin, bu zirvede onur konuğu olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. Türkiye'de yabancıların yatırımlarına ve ekonomik büyüme rakamlarına değinen Musa, 1254 Fransız şirketin Türkiye'de faaliyet yürüttüğünü vurguladı.

Hayvancılık Zirvesi Başkanı Jacqus Chazalet da "Türkiye'nin bu zirvede onur konuğu olması bizim için çok önemli." dedi. 27 ülkenin katılacağı zirvede 2 bin baş hayvanın sergileneceğini kaydeden Chazalet, "Bu zirve, iki ülke arasındaki diyaloğun ve yakınlaşmanın artmasına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Zirvenin düzenleneceği Clermont-Ferrand kentinin, hayvancılık alanında önemli bir kent olduğuna dikkati çeken Hayvancılık Zirvesi Komisyon Başkanı Fabrice Berthon, geçen yıl 93 bin kişinin zirveyi ziyaret ettiğini aktardı.

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- Delaloy: "Umarım bu zirve Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkileri güçlendirir"

Hayvancılık Zirvesi Uluslararası Sorumlusu Benoit Delaloy ise zirvede onur konuğu olması sebebiyle Türkiye için özel bir stant açılacağını ve bir konferansın düzenleneceği kaydetti. Delaloy, "Umarım bu zirve Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkileri güçlendirir." dedi.

Hayvancılık Zirvesi Ekonomi Departmanı Sorumlusu Philippe Choteau, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından ayrılma kararından sonra birçok şirketin İran'da çalışamayacağını belirtti.

Uluslararası alandaki siyasi gelişmelerin, hayvancılık ticaretini etkilediğini vurgulayan Choteau, Türkiye'nin dünyada canlı sığır hayvan ithal eden üçüncü ülke konumunda olduğunu söyledi. Choteau ayrıca, Türkiye'nin geçen yıl yetişkin sığır eti ithal eden ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını dile getirdi.

- Zirve

Clermont-Ferrand'da 180 bin metrekare alan üzerinde yapılacak zirvede, 32 farklı ülkeden 1500 katılımcı yer alacak. 2 bin baş hayvan sergileneceği ve profesyonel 95 bine yakın ziyaretçinin beklendiği Hayvancılık Zirvesi, hayvancılık ürünleriyle ilgili dünyadaki en büyük ihtisas fuarları arasında bulunuyor.

Yabancı heyetlerin katılımıyla Fransa Hayvancılık ve Genetik Birliği ile ortaklaşa düzenlenecek Büyük Uluslararası Hayvancılık Gecesi'nde ise zirvede sergilenen tüm hayvan ırklarının sunumu yapılacak.

Zirvede hayvan yarışmaları, teknik yenilikler, iş görüşmeleri, mesleki faaliyetler ve tarımla ilgili güncel konular üzerine konferanslar verilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından da Türk tarımının, özellikle hayvancılık sektöründeki önceliklerin ve fırsatların sunulacağı bir konferans düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Hayvancılık hayvancılık zirvesi Türkiye

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