Hayvanı döverken engel olmak isteyen eşini darbetti

Samsun'un Atakum ilçesinde, ahırdaki hayvanı sopayla döverken kendisine engel olmak isteyen eşini darbeden adam, tutuklandı.

İddiaya göre, Erikli Mahallesi'nde yaşayan Ayşe B, ahırda bulunan büyükbaş hayvana sopayla vuran eşi Cevat B'ye engel olmak istedi.

Hayvanı kendisini kovaladığı için dövdüğünü öne süren Cevat B, buna engel olmak isteyen eşi Ayşe B'ye öfkelendi. Cevat B, eşini de sopayla darbetti.

Sol kol ve parmaklarında kırık oluşan Ayşe B, özel bir hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Atakum Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Cevat B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

