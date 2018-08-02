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Hayvanlara buzlu meyve kokteyli

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 11:07 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceye, nem oranının ise yüzde 60'lara yükseldiği Antalya'da sıcaktan bunalan hayvanat bahçesindeki hayvanlara buzlu meyve ve sebze kokteyli hazırlanıyor - Yaza özel diyet programı ile beslenen hayvanlar, gün içinde gerek havuzlarda gerekse fıskiyelerden sıkılan sularla serinliyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda sıcaktan bunalan hayvanlar, özel buzlu meyve ve sebze kokteylleri ile besleniyor, kendileri için hazırlanan havuzlarda serinliyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceye, nem oranının ise yüzde 60'lara ulaştığı Antalya'da sıcak hava, hayvanat bahçesindeki hayvanları da olumsuz yönde etkiliyor. 130 türden yaklaşık bin 500 hayvanın bulunduğu Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda, hayvanlar için de özel beslenme ve serinleme programları uygulanıyor.

Hayvanat bahçesinin sorumlu veteriner hekimi Aygül Arsun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak havaya karşı hassas olan hayvanlara yönelik gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Hayvanlar için inler, mağaralar, çamurluk alanlar, havuzlar gibi uygun koşullar oluşturulduğunu anlatan Arsun, hayvanların türleri ve ihtiyaçlarına göre sulama alanları hazırlandığını, her gün özellikle sıcak saatlerde fıskiyelerle ıslatıldıklarını kaydetti.

Lama türü hayvanların traş edildiğini, yak türü hayvanlara da özel havuzlar yapıldığını dile getiren Arsun, yiyeceklerin de yaza göre belirlendiğini söyledi. Ayılar ve maymunlara yönelik buzlu meyve ve sebze kokteylleri hazırlandığını belirten Arsun, "Buzlu meyve ve sebzeleri çok severek tüketiyorlar. Biz de onlara yönelik bir beslenme diyeti uyguluyoruz." dedi.

Zaman zaman ziyaretçilerin hayvanlara dondurma verdiğini söyleyen Arsun, "Bazı gruplar için dondurma hoş değil, gördüğümüzde ikaz ediyoruz. Ama herhangi bir sakıncası olmayan hayvan türlerine dondurma vermelerini müsaade ediyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya buz hayvanat bahçesi Meyve sıcak hava

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