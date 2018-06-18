"Hayvanlara işkence adli yaptırım kapsamına alınacak"

"Biz Bakanlık olarak hayvanlara karşı inancımız ve itikadımız hasebiyle 'Yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü' anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu minvalde hayvanların korunmasının yanı sıra, sahipsiz hayvanlara yönelik bakımevi yapımı, kısırlaştırma, aşılama ve işaretleme çalışmaları yapan mahalli idarelere mali destek sağlıyoruz. Mikroçip, mikroçip okuyucu, kulak küpesi ve kulak küpesi pensi temin edilmesi gibi faaliyetlere de destek vermekteyiz."

Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde ilgili bakanlıklar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde hayvanların korunması yönündeki çalışmaları yürüttüklerini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

Bakan Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde hayvan hakları ihlalleriyle ilgili vicdanlara sığmayan üzücü hadiselerin yaşandığını, vahim vakalara ilişkin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli mercilerle gerekli incelemelerin yapıldığını ve müeyyidelerin uygulandığı aktardı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, TBMM'nin açılmasıyla hayvan hakları ihlalleriyle ilgili hapis cezası yaptırımı getirileceğini belirterek, "Özellikle kasten öldürme, işkence, hayvan dövüştürme ve tecavüz gibi suçla adli yaptırım kapsamına alınacak." ifadesini kullandı.

Mevcut kanunda hayvan haklarının en geniş hukuki çerçevede korunması için hayvan hakları ihlallerinde yaptırımların artırılmasını, sahipli hayvanların başıboş bırakılmasının engellenmesini ve sokak hayvanı popülasyonu artışının önlenmesini hedeflediklerini vurgulayan Eroğlu, "Mevzuatın uluslararası anlaşmalara ve AB mevzuatına uyumunun artırılması maksadıyla 5199 Sayılı Kanun'da değişiklik yapılması ihtiyacı sebebiyle Bakanlık olarak bu kapsamda konuya duyarlı sanatçılarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız da dahil olmak üzere bütün paydaşlarla çalışmaları tamamladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Eroğlu, konuyla ilgili büyük bir gayret gösterdiğini belirterek, bunun neticesinde gerekli değişikliklerin TBMM Çevre Komisyonunda da kabul edildiğini kaydetti.

Eroğlu, "Yasama döneminin sona ermesi sebebiyle tamamlanamayan süreç Meclisin yeniden açılmasıyla ivedilikle tamamlanacak. Özellikle kasten öldürme, işkence, hayvan dövüştürme ve tecavüz gibi suçlar adli yaptırım kapsamına alınacak." bilgisini aktardı.