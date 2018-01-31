HABER

Hayvanları için karlı dağlardan kızakla ot taşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 17:54 | Son Güncelleme

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar, hayvanları için yaz aylarında dağlarda biriktirdikleri otları, kışın köylerine kızaklarla taşıyor.

İlçeye bağlı Yürekli Köyü'nde yaşayan ve geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, yaz döneminde dağlık kesimlerde yığınlar halinde biriktirdikleri otları, kışın kar yağışının etkili olduğu günlerde kızaklarla 3 kilometrelik yoldan getirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Her yıl aynı yöntemle otları taşımak zorunda kalan köylülerden Husret Keği, hayvanlara günde iki defa ot verdiklerini belirterek, otların köyün kırsalında olması nedeniyle yazın dağlık alanda biriktirdikleri ot balyalarını, kızaklara yükleyip çetin kış koşullarında hayvanlarına ulaştırdıklarını ifade etti.

Köy Muhtarı Celal Başçı, köylerine bağlı 2 bin rakımlı dağlarda yazın biriktirdikleri ot balyalarını, kışın kızakla hayvanlar için taşıdıklarını belirterek, "Bu otlar olmazsa hayvanlarımızın çoğu telef olacak. Ovamız yetersiz olduğu için, mecburen bu zorlu şartlara katlanmak zorunda kalıyoruz. Yazın köyümüzdeki dağlarda biçtiğimiz ot balyalarını, kış mevsiminde topluca kızaklarla indiriyoruz. Kışın karın çok olması bizim yararımızadır. Çünkü indirme açısından daha kolay oluyor" dedi.

FOTOĞRFALI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Manisa'da bir kişi hastane kapısında ayakkabılarını çıkardı

Manisa'da bir kişi hastane kapısında ayakkabılarını çıkardı

Diğer Haberler
Avrasya Tüneli geçiş ücretine büyük zam

Avrasya Tüneli geçiş ücretine büyük zam

Ağrı'dan acı haber! 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Ağrı'dan acı haber! 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Reyhanlı'ya bir günde 4 roket atıldı

Reyhanlı'ya bir günde 4 roket atıldı

Petrol platformu Boğaz'dan geçemedi!

Petrol platformu Boğaz'dan geçemedi!

BM Özel Temsilcisi Angelina Jolie NATO'da

BM Özel Temsilcisi Angelina Jolie NATO'da

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.