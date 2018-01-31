Hayvanları için karlı dağlardan kızakla ot taşıyorlar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar, hayvanları için yaz aylarında dağlarda biriktirdikleri otları, kışın köylerine kızaklarla taşıyor.
İlçeye bağlı Yürekli Köyü'nde yaşayan ve geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, yaz döneminde dağlık kesimlerde yığınlar halinde biriktirdikleri otları, kışın kar yağışının etkili olduğu günlerde kızaklarla 3 kilometrelik yoldan getirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Her yıl aynı yöntemle otları taşımak zorunda kalan köylülerden Husret Keği, hayvanlara günde iki defa ot verdiklerini belirterek, otların köyün kırsalında olması nedeniyle yazın dağlık alanda biriktirdikleri ot balyalarını, kızaklara yükleyip çetin kış koşullarında hayvanlarına ulaştırdıklarını ifade etti.
Köy Muhtarı Celal Başçı, köylerine bağlı 2 bin rakımlı dağlarda yazın biriktirdikleri ot balyalarını, kışın kızakla hayvanlar için taşıdıklarını belirterek, "Bu otlar olmazsa hayvanlarımızın çoğu telef olacak. Ovamız yetersiz olduğu için, mecburen bu zorlu şartlara katlanmak zorunda kalıyoruz. Yazın köyümüzdeki dağlarda biçtiğimiz ot balyalarını, kış mevsiminde topluca kızaklarla indiriyoruz. Kışın karın çok olması bizim yararımızadır. Çünkü indirme açısından daha kolay oluyor" dedi.
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