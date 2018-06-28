"Hayvanları Koruma Kanunu değişsin" talebi

Adli Bilimciler Derneği Adli Veterinerlik Komisyonunca, hayvanların korunması ve rahat yaşamasını sağlamak için Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde alınması gereken önlemler ve değiştirilmesi gereken maddeler paylaşıldı.
Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde hayvanlara yönelik şiddet olaylarının kamuoyuna da yansıyarak toplumda üzüntü ve tepkiye neden olduğu anımsatıldı.
Hayvanların rahat ve güvenli bir yaşam sürmeleri, tehlikelerden korunmaları, insanlarla birlikte sağlıklı yaşamalarının sağlanabilmesi amacıyla yapılması gereken düzenlemeler ile ilgili görüşlerin paylaşıldığı açıklamada, Hayvanları Koruma Kanunu olarak da bilinen 5199 sayılı kanunun amaçları doğrultusunda, hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler çerçevesinde değiştirilmesi gerektiği belirtildi.
Alınması gereken tedbirleri ve değişikliklere ilişkin, şu bilgiler paylaşıldı:
"Hayvanları Koruma Kanunu'nun adının 'Hayvan Hakları Kanunu' olarak değiştirilmesi, adı geçen kanunun içeriğine uygun olarak sahipli ve sahipsiz tüm hayvanların takiplerini mümkün kılan ve kimlik, sağlık ve sahip bilgilerini içeren mikroçip takılmasının zorunlu hale getirilmesi, mikroçip takılması ve izlenme ile ilgili altyapının ilgili bakanlık aracılığıyla oluşturulması ve yetkili Veteriner İşleri Müdürlükleri tarafından yürütülmesi gerekiyor.
Hayvan sahipleri başta olmak üzere insanların sahipli ve sahipsiz hayvanlara karşı davranışlarının, hayvanların bakım ve beslenmelerinin nasıl olması gerektiği konularında temel düzeyde eğitimler verilmesi (belediye, okul, üniversitelerde, veteriner muayenehanelerinde olabilir), sahipli hayvanlara temel itaat eğitimlerinin verilmesi, çoğaltılması sağlık gibi nedenlerle uygun olmayan hayvanların üremelerinin kontrol altına alınması için gerekli tedbirlerin alınması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi, sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi zaruret arz ediyor."
Komisyon, hayvan refahı konusunda bir mevzuat oluşturulması, ülke çapında hayvan haklarının korunması için yetkili bir referans birimi (merkezi, komitesi, federasyonu oluşturulması), mevcut Hayvanları Koruma Kanunu'nda belirtilmiş, bu kanun hükümlerine aykırı davrananlara verilecek cezalar ile ilgili yeniden bir düzenleme yapılarak, cezaların ağırlaştırılması gerektiğini de vurguladı.
Hayvan varlığının korunmasının Türkiye'nin sahip olduğu insani, tarihsel ve kültürel mirasın korunması için de zorunlu olduğu ifade edildi.
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