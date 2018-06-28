"Hayvanları Koruma Kanunu değişsin" talebi

Adli Bilimciler Derneği Adli Veterinerlik Komisyonunca, hayvanların korunması ve rahat yaşamasını sağlamak için Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde alınması gereken önlemler ve değiştirilmesi gereken maddeler paylaşıldı.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde hayvanlara yönelik şiddet olaylarının kamuoyuna da yansıyarak toplumda üzüntü ve tepkiye neden olduğu anımsatıldı.

Hayvanların rahat ve güvenli bir yaşam sürmeleri, tehlikelerden korunmaları, insanlarla birlikte sağlıklı yaşamalarının sağlanabilmesi amacıyla yapılması gereken düzenlemeler ile ilgili görüşlerin paylaşıldığı açıklamada, Hayvanları Koruma Kanunu olarak da bilinen 5199 sayılı kanunun amaçları doğrultusunda, hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler çerçevesinde değiştirilmesi gerektiği belirtildi.

Alınması gereken tedbirleri ve değişikliklere ilişkin, şu bilgiler paylaşıldı:

"Hayvanları Koruma Kanunu'nun adının 'Hayvan Hakları Kanunu' olarak değiştirilmesi, adı geçen kanunun içeriğine uygun olarak sahipli ve sahipsiz tüm hayvanların takiplerini mümkün kılan ve kimlik, sağlık ve sahip bilgilerini içeren mikroçip takılmasının zorunlu hale getirilmesi, mikroçip takılması ve izlenme ile ilgili altyapının ilgili bakanlık aracılığıyla oluşturulması ve yetkili Veteriner İşleri Müdürlükleri tarafından yürütülmesi gerekiyor.