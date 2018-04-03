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‘Hayvanları koruyalım, sevgimizi çoğaltalım‘ temalı resim yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 16:07 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hayvan Sevgisi konulu ‘Hayvanları Koruyalım, Sevgimizi Çoğaltalım’ temalı resim yarışması 7’nci kez gerçekleşiyor.Tepebaşı bölgesi sınırları içerisinde yer alan tüm ilkokul 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen ve hayvan sevgisi, sokak hayvanları konusunda bilinçlendirilmesi ve resim çalışmalarının desteklenerek kalıcı eserler kazandırılması amacıyla yapılan etkinlik sonunda her yıl olduğu gibi bu yılda sergi düzenlenecek.

‘Hayvanları koruyalım, sevgimizi çoğaltalım‘ temalı resim yarışması

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hayvan Sevgisi konulu ‘Hayvanları Koruyalım, Sevgimizi Çoğaltalım’ temalı resim yarışması 7’nci kez gerçekleşiyor.
Tepebaşı bölgesi sınırları içerisinde yer alan tüm ilkokul 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen ve hayvan sevgisi, sokak hayvanları konusunda bilinçlendirilmesi ve resim çalışmalarının desteklenerek kalıcı eserler kazandırılması amacıyla yapılan etkinlik sonunda her yıl olduğu gibi bu yılda sergi düzenlenecek. Resim yarışmasına katılan öğrencilerden birinciye bisiklet, ikinciye fotoğraf makinesi ve üçüncüye ise cep radyosu hediye edilecek. Yarışmada ayrıca mansiyon ödülü alacak 5 öğrenciye jüri özel ödülü olarak boya seti ve katılan tüm öğrencilere de Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabı ve katılım sertifikası takdim edilecek.
Yarışmaya başvurular 12 Mart tarihinde başlarken son katılım tarihi ise 20 Nisan olarak belirlendi. Jürinin yapacağı değerlendirmelerin ardından ödül töreni ise 6 Haziran tarihinde Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

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