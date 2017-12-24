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Hayvanların "konforlu" nakillerine erteleme

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 13:03 | Son Güncelleme 16 dakika önce

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, 8 saati aşan uzun yolculukları için hayvanların kontrol edilmesi, yem ve su ihtiyaçlarının giderilmesi, barındırılması ve dinlendirilmesi zorunluluğu getiren düzenlemeye geçiş süreci, 31 Aralık 2019'a ertelendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ve Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 8 saati aşan uzun yolculukları için hayvanların kontrol edilmesi, yem ve su ihtiyaçlarının giderilmesi, barındırılması ve dinlendirilmesi zorunluluğu getiren düzenlemeye geçiş süreci, 31 Aralık 2017'den 31 Aralık 2019'a ertelendi.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan diğer yönetmelik değişikliği ile hayvan nakliyesinde kullanılan araçların GPS sistemiyle donatılması ve bazı diğer hükümlere ilişkin 31 Aralık 2017 olan geçiş süreci 31 Aralık 2019 olarak yeniden belirlendi.

(AA)

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