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Hayvansever iş adamı yunusları hayata döndürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 12:17 | Son Güncelleme

Edirneli iş adamı eski Kırkpınar güreş ağalarından Mustafa Altunhan, lodos nedeniyle karaya vuran 3 yunusun tekrar denize dönmesini sağladı - Mustafa Altunhan: - "3 yunusun hayatını kurtarmak benim bu hayatta edineceğim en güzel paye"

EDİRNE (AA) - Eski Kırkpınar güreş ağalarından Mustafa Altunhan, karaya vuran 3 yunusu hayata döndürdü.

Keşan'a bağlı Yayla sahilinde işletmesi de bulunan iş adamı Altunhan, lodos nedeniyle karaya vuran 3 yunusu yeniden denizle buluşturdu.

Altunhan, bir yunusu kurtarma anını ise sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştı. Görüntülerde Altunhan, karaya vuran yunusu görünce elbiseleriyle denize giriyor ve yunusu nefes alabilmesi için denizin ortasına doğru çekiyor.

Yunus, nefes alması normale dönünce derinlere doğru yüzüyor.

Paylaşımı sonrasında birçok tebrik yorumu alan Altunhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lodos nedeniyle karaya vuran 3 yunusu denizle yeniden buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yunusların nefes alıp elinden denize yüzmeleri için anlatacak kelime bulamadığını ifada eden Altunhan, "Yüzüme su fışkırtarak gittiler. Heyecanımı, mutluluğumu anlatamam. Son günlerde hayvan eziyetlerini görüyoruz, bu nasıl bir caniliktir. O yunusların can çekişmelerini görünce canımdan can veresim geldi. Lodos nedeniyle karaya vurduklarını düşünüyorum 3 yunusun hayatını kurtarmak benim bu hayatta edineceğim en güzel paye." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kurtarma Mustafa Altunhan yunus

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