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Hayvansever savcı: Eziyet edenlere hapis cezası verilmeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 10:38 | Son Güncelleme

BURSA Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, hayvanlara eziyet edip, öldürenlere hapis cezası getirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu eylemler, kabahat değil; suç olarak kabul edilmeli ve bu eylemleri gerçekleştirenlere hapis cezası verilmeli.

Hayvansever savcı: Eziyet edenlere hapis cezası verilmeli

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, hayvanlara eziyet edip, öldürenlere hapis cezası getirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu eylemler, kabahat değil; suç olarak kabul edilmeli ve bu eylemleri gerçekleştirenlere hapis cezası verilmeli. Verilen hapis cezaları da paraya çevrilmemeli ve ertelenmemeli" dedi.
Hayvanlara ilgisi ile bilinen Bursa Cumhuriyet Savcısı Kaya, son günlerde basına yansıyan hayvanlara yönelik işkence haberleri üzerinden 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda acilen değişiklik yapılması gerektiğini söyledi. Kaya, "Kanunda yapılacak değişiklikle hayvanlara karşı yapılan eziyet ve işkence ile öldürme olayları cezasız kalmamalı. Bu eylemler, kabahat değil; suç olarak değerlendirilmesi ve eylemi gerçekleştirenlere hapis cezası verilmeli. Bu kişilere verilen hapis cezası, paraya çevrilmemeli ve ertelenmemeli, hapis cezası olarak infaz edilmelidir. Ayrıca bu kişiler, hayvan barınaklarında zorunlu olarak çalıştırılmalı, hayvanlara nasıl davranılması gerektiği uygulamalı olarak öğretilmelidir" diye konuştu.
Çocuklara insan, hayvan ve doğa sevgisinin aşılanması gerektiğini vurgulayan Savcı Kaya, şunları söyledi:
"Bizler gibi hayvanlar da bu doğada yaşamalılar. Yaşam hakkı, sadece insanlar için değil; hayatı paylaştığımız can dostlarımız hayvanlar için de kutsaldır. Hayvanlara eziyet edenleri, işkence yapanları kınamayın; cezasını verin. Hayatın sırrı, sevgidir, doğallıktır. İlkokullarda çocuklarımıza insan, doğa, hayvan sevgisi dersi konulmalıdır. Hayvanlar mal değil, candır. Son günlerde hayvanlara karşı yapılanlar çok üzücüdür. İnsanların hayvanlara karşı yaptıkları eziyet ve işkenceleri görünce bunları bir insanın yapamayacağını, yapanın da caniden farksız olduğunu düşünüyorum"

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Hayvansever savcı: Eziyet edenlere hapis cezası verilmeliHayvansever savcı: Eziyet edenlere hapis cezası verilmeliHayvansever savcı: Eziyet edenlere hapis cezası verilmeliHayvansever savcı: Eziyet edenlere hapis cezası verilmeli

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