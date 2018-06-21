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Hayvanseverlerden adliye önünde eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 15:24 | Son Güncelleme

ANKARA Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ve bir grup hayvansever, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve hayatını kaybeden yavru köpeğe dikkat çekmek için ve hayvanlara eziyet edenlere yönelik cezaların artırılması talebiyle Ankara Adliyesi önünde eylem yaptı.

ANKARA Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ve bir grup hayvansever, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve hayatını kaybeden yavru köpeğe dikkat çekmek için ve hayvanlara eziyet edenlere yönelik cezaların artırılması talebiyle Ankara Adliyesi önünde eylem yaptı.

Ankara'da bir grup hayvansever, Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatlarının çağrısıyla, saat 12.00'de adliye önünde toplandı. Ellerinde, yavru köpeğin fotoğraflarını taşıyan grup, 'Hayvan katillerine ceza verilsin' sloganı attı. Basın açıklamasında, halihazırda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekleyen '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' hakkındaki değişiklik çalışmalarının yetersiz olduğu savunularak, yasanın hayvan hakları alanında uzmanlardan oluşacak yeni bir komisyon tarafından sıfırdan ele alınması gerektiği belirtildi. Yeniden düzenlenmesi istenilen yasayla, hayvanlara hukuki statünün tanınarak, hayvanların 'mal' değil 'can' olarak kabul edilmesi istenildi. Açıklamada ayrıca, hayvanlara karşı işlenen suçlara verilen cezaların yeteriz olduğu belirtilerek, bu suçların 'kabahat' olmaktan çıkarılıp 'suç' olarak düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Eylem sırasında önlem alan polis ekiplerinin yanında bulunan polis köpeğinin, eylemcileri uzaktan izlemesi de dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:
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-Eylemden görüntüler
-Pankartlardan görüntüler
-Polis köpeğinden görüntüler

Haber-Kamera:Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

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