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Hayvanseverlerden, siyasetçilere 'oy' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 14:32 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) yöneticileri, Türkiye genelinde başlatılan 'Doğayı ve Hayvanların Yaşam Haklarını Korumayan Siyasilere Oy Yok' kampanyası kapsamında basın açıklaması yaptı.

Hayvanseverlerden, siyasetçilere 'oy' uyarısı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) yöneticileri, Türkiye genelinde başlatılan 'Doğayı ve Hayvanların Yaşam Haklarını Korumayan Siyasilere Oy Yok' kampanyası kapsamında basın açıklaması yaptı.
KE-HAYKO üyeleri, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu tarafından Türkiye genelinde başlatılan kampanya kapsamında, hayvan hakları savunucularının katılımıyla Cumhuriyet meydanındaki Atatürk anıtı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama, Dernek Başkan Yardımcısı Aylin Akyel tarafından okundu. Aylin Akyel, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde, hiçbir ayrım yapmadan tüm siyasi partileri kapsayacak olan 'Doğayı ve Hayvanların Yaşam Haklarını Korumayan Siyasilere Oy Yok' kampanyası başlatıldığını belirterek, "Türkiye çapında, siyasi partilerin adaylarını ziyaret ederek, 'Hayvanların yaşam haklarını ve doğayı koşulsuz koruyacak uygulamaları da içeren bir yasa tasarısının hazırlanması için destek olacaklarına söz vermelerini talep edeceğiz. Yıllardır, TBMM'de doğanın ve hayvan haklarının korunması için girişimde bulunmayan, masa başında hazırlanan sürgün-ölüm yasa tasarısıyla katliamların daha da önünü açacak teşebbüslere karşı durmayan, belediyelerin katliam ve sürgünlerine seyirci kalan siyasi partilerin tümüne, ayrım yapmaksızın sesleniyoruz. 7 milyonu aşkın can yoldaşının, doğa ve hayvan hakları savunucusunun yıllardır 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun TCK kapsamında, resmi, sivil ayırmadan herkesi kapsayacak şekilde geçirilip hayvana esarete, şiddete, sürgüne, öldürmeye son verilsin ve ağır cezalar getirilsin' çağrılarına sessiz kalan, sürgün-ölüm yasa tasarıları ile sürekli olarak hayvan hakları savunucularını tehdide maruz bırakan siyasi partilere ve adaylara oy yok diyoruz" dedi.
KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci de Keşan'da 'Can Evi' adını verdikleri barınaktaki köpeklerin bakımı için destek olunmasını istedi. Basın açıklamasının ardından vatandaşlara sokak hayvanlarıyla ilgili hazırlanan broşürler dağıtıldı.

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Hayvanseverlerden, siyasetçilere 'oy' uyarısıHayvanseverlerden, siyasetçilere 'oy' uyarısıHayvanseverlerden, siyasetçilere 'oy' uyarısıHayvanseverlerden, siyasetçilere 'oy' uyarısı

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