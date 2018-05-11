Hayvanseverlere ilk imza Meral Akşener’den

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre; Hayvanların Yaşam Hakları Konfe­derasyonu, “Hayvan haklarını yok sayana oy yok'' kampanyası başlattı. Bu kapsam­da cumhurbaşkanı ve milletvekili adayların­dan seçildikleri taktirde hayvan hakları ile il­gili yasa çalışması yapacağına dair taahhüt­nameye imza atmaları istendi. Meral Akşe­ner İYİ Parti Genel Merkezi'nde hayvan hak­ları savunucusu 15 dernek ile federasyon temsilcisi ile bir araya geldi. Akşener, “Ağla­rım şimdi” diyerek bildirgeye ilk imzayı attı ve yaralı bir kedi bulduğunu adını “Duman'' koyduğunu belirtti.

