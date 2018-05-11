Hayvanseverlere ilk imza Meral Akşener’den

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre; Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu, “Hayvan haklarını yok sayana oy yok'' kampanyası başlattı. Bu kapsamda cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarından seçildikleri taktirde hayvan hakları ile ilgili yasa çalışması yapacağına dair taahhütnameye imza atmaları istendi. Meral Akşener İYİ Parti Genel Merkezi'nde hayvan hakları savunucusu 15 dernek ile federasyon temsilcisi ile bir araya geldi. Akşener, “Ağlarım şimdi” diyerek bildirgeye ilk imzayı attı ve yaralı bir kedi bulduğunu adını “Duman'' koyduğunu belirtti.
Melih Gökçek'i kızdıran Muharrem İnce tweet'i
Irak'ta seçimlere müdahale etmek için kullanılacak milyonlarca dolara el konuldu
Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Trump 5 IŞİD üyesinin yakalandığını açıkladı! Ancak Türkiye'ye teşekkür etmeyi unuttu
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
'Yaşamaktan bıktım' demiş, ötenazi istemişti! Ölmeden önce son kez konuştu
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Zabıta 'vurun' dedi, kalabalık linç etti!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
Okuyucu Yorumları 0 yorum