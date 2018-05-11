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Hayvanseverlere ilk imza Meral Akşener’den

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 07:24 | Son Güncelleme

Hayvanların Yaşam Hakları Konfe­derasyonu'nun başlattığı “Hayvan haklarını yok sayana oy yok’’ kampanyasına ilk imza İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

Hayvanseverlere ilk imza Meral Akşener’den

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre; Hayvanların Yaşam Hakları Konfe­derasyonu, “Hayvan haklarını yok sayana oy yok'' kampanyası başlattı. Bu kapsam­da cumhurbaşkanı ve milletvekili adayların­dan seçildikleri taktirde hayvan hakları ile il­gili yasa çalışması yapacağına dair taahhüt­nameye imza atmaları istendi. Meral Akşe­ner İYİ Parti Genel Merkezi'nde hayvan hak­ları savunucusu 15 dernek ile federasyon temsilcisi ile bir araya geldi. Akşener, “Ağla­rım şimdi” diyerek bildirgeye ilk imzayı attı ve yaralı bir kedi bulduğunu adını “Duman'' koyduğunu belirtti.

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Meral Akşener Hayvan Hakları

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