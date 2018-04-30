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Hayvanseverlerin dikkati 73 kaplumbağayı telef olmaktan kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 13:10 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, demiryolu üzerindeki toplam 73 kaplumbağa, hayvanseverlerin girişimi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4'üncü Bölge Manisa İl Şube Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği tarafından toplanıp, daha güvenli bir alanda doğal ortamlarına bırakılarak, ezilerek telef olmaktan kurtarıldı.

Hayvanseverlerin dikkati 73 kaplumbağayı telef olmaktan kurtardı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, demiryolu üzerindeki toplam 73 kaplumbağa, hayvanseverlerin girişimi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4'üncü Bölge Manisa İl Şube Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği tarafından toplanıp, daha güvenli bir alanda doğal ortamlarına bırakılarak, ezilerek telef olmaktan kurtarıldı.
Salihli'nin Fevzipaşa Mahallesi'nden geçen demiryolunun kenarındaki toprak alanda bir süre önce Salihli Belediyesi tarafından peyzaj çalışması başlatıldı. Peyzaj çalışması nedeniyle yaşam alanları bozulan onlarca kamplumbağa, demiryolu hattına girdi. Çevredekilerden gelen ihbar üzerine harekete geçen Salihli Hayvanları Koruma Derneği (HAYKODER) Başkanı avukat Funda Canseven, durumu Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4'üncü Bölge Manisa İl Şube Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği yetkililerine bildirerek, yardım istedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği görevlileri, rayların üzerindeki 73 kaplumbağayı toplayarak telef olmaktan kurtardı. Toplanan kaplumbağalar Gümüş Çayı ve Alaşehir Çayı yakınlarındaki güvenli alanda doğal ortama bırakıldı.
Salihli HAYKODER Başkanı Avukat Funda Canseven, "Salihli Belediyesi ekiplerince Fevzipaşa Caddesi'nde demiryoluna paralel olan toprak alanda bir süredir çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar nedeniyle kaplumbağaların yaşam alanları bozuldu. Kaplumbağaların bazıları yola çıkmak suretiyle ne yazık ki telef olurken onlarcası ise demiryolu ile tel örgülerin arasında mahsur kalarak adeta ölüme terkedildi. Duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları sonucu 73 adet kaplumbağa tek tek raylardan ve yoldan toplanıp, ezilmekten kurtarıldı. Kamu kurum ve kuruluşları, yapacakları çalışmalarda hayvanların yaşam alanlarını bozmamaya da özen göstermeli" dedi.

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Hayvanseverlerin dikkati 73 kaplumbağayı telef olmaktan kurtardıHayvanseverlerin dikkati 73 kaplumbağayı telef olmaktan kurtardıHayvanseverlerin dikkati 73 kaplumbağayı telef olmaktan kurtardıHayvanseverlerin dikkati 73 kaplumbağayı telef olmaktan kurtardı

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