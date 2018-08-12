Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Türkmenistan'ın imzaladığı Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşma, her ülkenin 15 deniz mili mesafeye kadar karasularının belirlenmesini, 10 deniz mili genişliğinde balıkçılık alanının oluşturulmasını öngörüyor.

Rusya Devlet Başkanlığı resmi internet sitesinde yayımlanan Hazar'ın hukuki statüsüyle ilgili anlaşmaya göre taraflara, Hazar denizinde egemenlik, münhasır haklar ve yargı yetkisi tanınacak.

Tarafların, Hazar Denizi'indeki faaliyetleri, egemenliğe, toprak bütünlüğüne, bağımsızlığa, eşitliğe saygı, güç ve tehditlerin kullanılmaması, iş birliği ve iç işlere karışmamak prensipleri temelinde yürütülecek.

Hazar Denizi ile ilgili tüm sorunlar barış yoluyla çözülecek.

Hazar'a kıyısı olan ülkeler dışında denizde yabancı askeri güçlerin bulunmayacağı vurgulanan anlaşmaya göre, taraflar, burada denizcilik, balıkçılık, biyolojik kaynakların kullanımı ve korunması, maden keşif ve üretim ve diğer faaliyetleri yürütebilecek.

Anlaşmaya göre, Hazar Denizi, iç su alanlarına, karasulara, balıkçılık alanlarına ve ortak su alanına bölünecek, her taraf, anlaşmaya uygun olarak belirlenen sınırdan 15 deniz mili mesafeye kadar kendi karasularını belirleyecek.