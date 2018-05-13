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Hazarbaba Dağı'nda mantar toplarken kaybolan genci AFAD ekipleri buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 22:01 | Son Güncelleme

Hazarbaba Dağı'nda mantar toplarken kaybolan genci AFAD ekipleri buldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde mantar toplarken kaybolan Faruk Ayaz (18), AFAD ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde babasıyla mantar toplamak için Hazarbaba Dağı'na giden Faruk Ayaz, bir süre sonra kaybolunca babası durumu cep telefonuyla jandarmaya iletti.

AFAD ve jandarma ekipleri, 4 saat süren arama çalışması sonucunda Ayaz'ı Yukarıçanakçı köyü mevkisinde buldu.

AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, yağmur dolayısıyla arama çalışmalarının zor şartlarda sürdüğüne işaret ederek, Ayaz'ı sağlıklı şekilde buldukları için mutlu olduklarını söyledi.

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AFAD Elazığ

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