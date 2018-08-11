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Hazar'da tarihi anlaşmaya doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 13:46 | Son Güncelleme

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev: -"Yarın burada (Aktau'da) Hazar'a kıyısı olan ülkelerin devlet başkanları toplanacak ve 20 yıldır müzakere ettiğimiz Hazar denizinin hukuki statüsüyle ilgili tarihi belgeyi imzalayacaklar" -"(Aktau) Burası iç turizmin gelişmesi için yeni perspektifleri açıyor. Bu alanı geliştirmeyi planlıyoruz ve gelecekte Aktau Kazakistan'ın Antalyası haline gelecek"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, yarın Hazar denizine kıyısı olan ülkelerin devlet başkanlarının 20 yıldır müzakere edilen bölgenin hukuki statüsüyle ilgili tarihi belgeyi imzalayacaklarını bildirdi.

Nazarbayev, Mangıstau eyaletine düzenlediği iş ziyareti çerçevesinde bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınması konularına ilişkin düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, Hazar bölgesinin tarihi, kültürel, manevi, ideolojik ve jeopolitik önemi üzerinde durdu.

Ülkede petrol ve doğalgaz endüstrisi, altyapı, ulaştırma ve lojistik potansiyelinin gelişmesi bağlamında Mangıstau eyaletinin ulusal ekonomiye büyük katkı sağladığına işaret eden Nazarbayev, Nurlu Yol (Nurlı Jol) kalkınma programı sayesinde eyaletin önemli ulaştırma ve lojistik merkezi haline geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, bölgedeki uluslararası havalimanı, demiryolları, karayollarının yanı sıra, Aktau ve Kurık limanlarının ülke ekonomisine büyük etki sağlayacağını kaydetti.

Mangıstau eyalet merkezi Aktau kentinde yapılacak 5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'ne hazırlık konularına değinen Nazarbayev, "Yarın, burada Hazar'a kıyısı olan ülkelerin devlet başkanları toplanacak ve 20 yıldır müzakere ettiğimiz Hazar denizinin hukuki statüsüyle ilgili tarihi belgeyi imzalayacaklar." diye konuştu.

-"Aktau, Kazakistan'ın Antalyası haline gelecek"

Mangıstau ziyareti çerçevesinde bir tatil yerini ziyaret eden Nazarbayev, turistler ile sohbetinde Hazar'da tatil yapmanın avantajlarına vurgu yaptı.

Daha önce Alakol, Balkaş ve Burabay tatil yerlerini ziyaret ettiğini hatırlatan Nazarbayev, "Burası iç turizmin gelişmesi için yeni perspektifleri açıyor. Bu alanı geliştirmeyi planlıyoruz ve gelecekte Aktau Kazakistan'ın Antalyası haline gelecek." dedi.

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul

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