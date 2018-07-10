Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Naci Ağbal'a çiçek esprisi!

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Kabinesi'nde Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilen Berat Albayrak, eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan görevi devraldı. Naci Ağbal ve Berat Albayrak'ın konuşmaları sonrası devir teslim töreni gerçekleştirildi.
Törende eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a çiçek verdi. Daha sonra Bakan Albayrak da Ağbal'a çiçek verdi.
Kendisinin Ağbal'a verdiği çiçeğin aldığı çiçekten daha küçük olduğunu belirten Bakan Albayrak, "Bizim çiçek biraz daha küçük ve biraz daha ucuz. Demek ki biz biraz daha sıkacağız" şeklinde espri yaptı. (DHA)
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