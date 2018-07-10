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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Naci Ağbal'a çiçek esprisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 18:27 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Berat Albayrak'a teslim etti. Bakan Albayrak, törende kendisinin Ağbal'a verdiği çiçeğin aldığı çiçekten daha küçük olduğunu belirterek, "Bizim çiçek biraz daha küçük ve biraz daha ucuz. Demek ki biz biraz daha sıkacağız" diye espri yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Kabinesi'nde Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilen Berat Albayrak, eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan görevi devraldı. Naci Ağbal ve Berat Albayrak'ın konuşmaları sonrası devir teslim töreni gerçekleştirildi.

İKİ İSİM BİRBİRLERİNE ÇİÇEK VERDİ

Törende eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a çiçek verdi. Daha sonra Bakan Albayrak da Ağbal'a çiçek verdi.

BAKAN ALBAYRAK'TAN ÇİÇEK ESPRİSİ

Kendisinin Ağbal'a verdiği çiçeğin aldığı çiçekten daha küçük olduğunu belirten Bakan Albayrak, "Bizim çiçek biraz daha küçük ve biraz daha ucuz. Demek ki biz biraz daha sıkacağız" şeklinde espri yaptı. (DHA)

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Devir Teslim Töreni naci ağbal Berat Albayrak çiçek esprisi

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Çicekten tasarruf edeceğiz diyeceğinize, 1.150 odalı saraydan kısacağız deyinde inandırıcı olsun...
SİZ ONU BUNU BOŞVERİN DOLARA BAKIN DOLARAAAAAA ????????????
gülün arkadaşlar
damat da oturdu mu hazinenin başına. oooh missss...
bu kadar ekonomist varken damadın buraya getirilmesi manidar ama yinede her bakan ilk gün 10 kıredi verilir,3ay 6 ay dönemlerde sınanır
Damat oğlanların pabucunu dama atmış.
İhtişamdan tassarruf olmaz Damat. Nasıl olsa bunun parasını vatandaş ödeyecek. Kakala gitsin.
biz biraz daha fazla çalacağız demek istedi herhalde
gene bizi silecekler hemde tertemiz ohhhhh ver çoşkuyu damat
adamın ne yapacağını yaptıgını görmedik hele bismiller destur.
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