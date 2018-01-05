Hazinedar olayının ardından Kılıçdaroğlu'ndan çok ağır sözler!

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:
Bizi hiç kimse susturamaz. Biz hakkı, hukuku, adaleti savunuyoruz. İktidar sahiplerine sesleniyorum. Bizi kendi partileriniz gibi düşünmeyin. CHP, avukat odalarında kurulan değil, savaş meydanlarında kurulan bir partidir. Herkesin hakkını, hukukunu koruyan bir partidir. Her mazlumun hakkını ve hukukunu koruyan bir partidir. Çünkü adaletin oladığı yerde insan olmaz. Keşke bugün biz emeklileri, enflasyonu, işsizliği tartışsaydık ama kendileri geliyorlar gündeme egemen olamıyorlar. Gündemi değiştirmek istiyorlar. Nasıl? CHP'li belediye başkanlarını alırsak gündemi değiştiririz. Sonuna kadar emeklinin de işsizin de taşeron işçisinin de hakkını savunacağız. Sanıyorlar ki emekliye 3-5 kuruş verdik sesini kesecek.
Sen sarayında oturuyorsun, vatandaşa diyorsun ki 1600 lira para verdik. İşçinin alın terinin hakkını sonuna kadar savunacağım. Mücadele edeceğiz sonuna kadar. Türkiye'nin dünya kadar derdi var, belediyelerimizle uğraşıyorlar. Sesleniyorum. Bütün Türkiye duysun. 14 belediye başkanımızı alsan dahi İstanbul'u alacağız. İstanbul'a ihanet edenleri tek tek açıklayacağız.
Ne yapıyor belediye başkanlarımız. Beşiktaş Belediye Başkanı, Hakkari'ye asfaltı Beşiktaş Belediyesi yaptı. 15 yıldır sen Hakkari'ye asfalt götürmedin. Belediye başkanlarımız her kuruşun hesabını kendi beldesinin halkına verir. Bu bizim namus borcumuzdur. İki, size oy verin vermesin hiçbir vatandaşı ayrımcılığa tabi tutmayacaksınız. Çünkü biz CHP'yiz, halkın partisiyiz. Çünkü biz ayrımcılık yapmayız.
İhanet ettiler İstanbul'a. Hesap veriyorlar mı? Hayır. Diyorsun ben dünya lideriyim. 16/9'u yıkamıyorsun. Bu milletin parası ile hava basıyorsun millete. Bizi hakimleri ile savcıları ile korkutacaklar. Eğer bir ülkede suöluyu hakim değil de, siyasi otorite belirliyorsa, o ülkede adalet iflas etmiş demektir. Bugün geldiğimiz nokta budur. Gece yarısı hakim değiştiriyor. HSK'ya sesleniyorum. Siz hakim de değilsiniz. Siz ancak ve ancak sarayın köleleri olarak tanınırsınız. Bizim özelliğimiz hesap vermeyi namuslu bir görev olarak kabul etmek.
Mal bildirimi sağlıklı değilmiş. Savcılık inceledi. Ataşehir Belediye Başkanımız da buyurun inceleyin dedi. Bizim belediye başkanlarımızın Man Adaları'nda kurulan şirketleri de yok. Bütün bunlar için ey Kılıçdaroğlu, sen neden benim yakınlarımın şirket kurduğunu açıkladın.
İncelenmesi gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. İncelenmiş. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu demi ki, bunların hiçbirisi doğru değil. Bunları İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu söylüyor. Daha ne istiyorsunuz? Belediye Başkanımız ihaleye fesat karıştırmış. İnceliyorlar. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü burada bir fesat falan yok diyor. Dosya Danıştay'a gitmiş, Danıştay da bu ihalede bir fesat falan yok demiş. Siz buna rağmen belediye başkanını açığa alıyorsunuz.
Göndermezsen namertsin. Biz çekinmeyiz. Belediye başkanımızı FETÖ'cülükle suçluyorlar. Ne FETÖ'cüsü. Aynı menzile siz yürümüyor muydunuz ya. Devletin valilerini, kaymakamlarını, emniyet müdürlerini FETÖ'cülere sen teslim etmedin mi? Ben senin ne kadar iyi FETÖ'cü olduğunu çok iyi biliyorum. Beşiktaş'ta, İstanbul'da söylüyorum, cesaretin varsa çık karşıma çık. 18 ay geçmiş, belediye başkanı diyor ki soruşturun. 18 aydır tık yok. Dosyada bir şey yok. Sizin ne kadar FETÖ hayranı olduğunuzu biliyorum.
Balyoz'da Ergenekon'da ne yapıldıysa yine aynı taktik, ama unutmasınlar biz onlar gibi değiliz. Balyoz'da, Ergenekon'da birilerini susturdular. Biz susmayacağız. Kendine güveniyorsan FETÖ'ye kim kaynak aktarmış tartışalım. Bu belediyeden 1 kuruş FETÖ'ye aktarıldıysa belediye başkanını gelir önce ben görevden alırım. Türkiye'yi verdin sen kardeşim. Şikayet ediyor şimdi. Feriştahın gelse biz korkmayız kardeşim. Boğazımızdan haram nokta inmedi ki korkacağız. Türkiye'de en çok denetlenen belediye Beşiktaş. Biz her kuruşun hesabını veririz.
Saraya ne kadar para harcıyorsun arkadaş, örtülü ödenekten nereye gidiyor. Bana bir kuruşun hesabını veriyor mu? Biliyorum şimdi burada konuştum tekrar tazminat davası açacaklar. Mısır'daki sağır sultan da duysun. Senin feriştahın da gelse bizi asla yıldıramaz ve korkutamaz.
Biz hiçbir zaman çocuklarımıza telefon edip oğlum paraları sıfırladın mı demeyiz. Kul hakkı yiyen adamdan bu memlekete hayır gelmez. Bizim yolumuz kutlu bir yoldur.
Belediye başkanımız açığa alındı. Gündemi değiştirmek istiyorlar. Vatandaşa hizmet eden belediye başkanı niye istifa ettirilsin?
Al ordunu gel televizyonlara konuşalım. Aldın görevden ne olacak yani? Beşiktaşlı vaz mı geceçek CHP'den. Yüzde 77 oy aldı zaten.
Cesaret ediyorsanız yerel seçimleri bir an önce yapalım. Anayasayı değiştirelim. Göreceksin herkes boyunun ölçüsünü alacak.
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