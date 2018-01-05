Hazinedar'ın bu görüntüleri çok konuşulacak!

Hazinedar, yaptığı konuşmada, "Çok değerli Fetullah Gülen Hocaefendinin mesajını okuduk. Bugün Türkiye'nin yaşadığı derin endişeleri derin kaygıları ifade ettiler. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfımızın çok değerli başkanının konuşması da önemliydi. Hem demokrasi açısından hem hukuk açısından çok önemliydi." dedi.
"HİZMETE DEVAM EDECEĞİM"
Hazinedar, "Gazeteciler ve Yazarlar Vakfımızın başkanı biraz önce Türkiye'nin bu yaşadığı, özellikle paralel lafıyla büyük bir düşmanlığı ifade eden siyasete dair o ekilmeye çalışılan korkuları aşarak burda bulunmanızı cesaretle arzı endam etmek olarak nitelendirdi. Ben de arzı endam etmiş bir kardeşiniz olarak Beşiktaş'ta da hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
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