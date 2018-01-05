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Hazinedar'ın bu görüntüleri çok konuşulacak!

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 03:19 | Son Güncelleme 19 dakika önce

Beşiktaş Belediye Başkanı CHP'li Murat Hazinedar İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldı. Hazinedar'ın 17/25 Aralık sürecinden sonra 2014 yılında FETÖ'nün düzenlediği bir programa katıldığı ve örgüte övgüler yağdırdığı görüntüleri ortaya çıktı.

Hazinedar, yaptığı konuşmada, "Çok değerli Fetullah Gülen Hocaefendinin mesajını okuduk. Bugün Türkiye'nin yaşadığı derin endişeleri derin kaygıları ifade ettiler. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfımızın çok değerli başkanının konuşması da önemliydi. Hem demokrasi açısından hem hukuk açısından çok önemliydi." dedi.

"HİZMETE DEVAM EDECEĞİM"

Hazinedar, "Gazeteciler ve Yazarlar Vakfımızın başkanı biraz önce Türkiye'nin bu yaşadığı, özellikle paralel lafıyla büyük bir düşmanlığı ifade eden siyasete dair o ekilmeye çalışılan korkuları aşarak burda bulunmanızı cesaretle arzı endam etmek olarak nitelendirdi. Ben de arzı endam etmiş bir kardeşiniz olarak Beşiktaş'ta da hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Murat Hazinedar FETÖ Beşiktaş Belediye Başkanı

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