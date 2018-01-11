Hazır Beton Endeksi yüzde 1 arttı

İSTANBUL (AA) - Hazır Beton Endeksi, Aralık 2017'de önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 yükseldi.
Türkiye Hazır Beton Birliği'nin (THBB) inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan "Hazır Beton Endeksi" Aralık 2017 Raporu açıklandı.
Hazır beton sektöründe faaliyet, güven, beklenti ve bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi'ni ortaya koyan raporda, 4 endeks de önceki aya göre eşik değerin altında kaldı.
Ancak Aralık 2017'de önceki yılın aynı ayına göre gelişmelerin daha iyi olduğunu gösteren rapor, bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi'nin önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttığını ortaya koydu. Hazır Beton Faaliyet Endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6'lık artış ile en fazla artış gösteren endeks oldu.
Ankete katılan firmaların yüzde 15'i aralık ayında satışlarının arttığını belirtirken satışlarında önceki aya göre azalma olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 37 oldu. Alınan kayıtlı siparişlerde artış olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 19, azaldı diyenlerin oranı da yüzde 41 olarak gerçekleşti.
- Güven Endeksi, ikinci en yüksek artışın olduğu endeks oldu
Hazır Beton Güven Endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7'lik artış ile en fazla artış gösteren ikinci endeks oldu.
Endeks değerinin eşiğin altında kalması, sektörün güveninin istenilen düzeyde olmadığını ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 15'i yeni istihdamı düşünürken, yeni yatırım düşünenlerin oranı ise yüzde 7 oldu. Ankete katılan firmaların yalnızca yüzde 19'u tedarikçilere vereceği siparişin önümüzdeki üç ayda artacağını düşündüğünü açıkladı.
İnşaat sektöründe önümüzdeki dönemde yaşanması muhtemel gelişmeleri göstermesi açısından önemli olan Hazır Beton Beklenti Endeksi'nin aralık ayı değeri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı. Önümüzdeki üç ayda satışlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 26 iken satışların azalacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 44 oldu. Gelecek üç ayda girdi stoklarını artıracağını söyleyen firmaların oranı ise yüzde 33 olarak gerçekleşti.
- "9 aydır hazır beton faaliyetinde yaşanan hareketlilik azalma trendine girdi"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Faaliyet Endeksi'nin aralık ayında eşik değerin altında kaldığını, bu şekilde kesintisiz 9 aydır hazır beton faaliyetinde yaşanan hareketliliğin azalma trendine girdiğini söyledi.
Mevsimsellik ile birlikte önümüzdeki döneme ilişkin Beklenti Endeksi eşik değerin altında kalmış olsa da önceki aya göre Beklenti Endeksi'nde bir yükselişin göze çarptığını ifade eden Yavuz Işık, şunları kaydetti:
"Güven Endeksi, son bir yılın en düşük değeridir. Aralık ayı ile birlikte hazır beton faaliyetlerindeki yavaşlama hissedilir hale gelmiştir. TÜİK tarafından son açıklanan rakamlar ışığında 3. çeyrekte yüzde 18,7 gibi çok önemli bir büyüme ortaya koymuş olan inşaat sektörü yılın geri kalan kısmını da hareketli geçirmiştir. Zira Faaliyet Endeksi değerleri 9 aydır bu performansa işaret etmektedir. Yılın son ayında ise mevsimselliğin etkisi ile inşaat ve dolayısı ile hazır beton sektörlerinde bir yavaşlama ortaya çıkmıştır."
(AA)
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