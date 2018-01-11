Hazır Beton Endeksi yüzde 1 arttı

İSTANBUL (AA) - Hazır Beton Endeksi, Aralık 2017'de önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 yükseldi.

Türkiye Hazır Beton Birliği'nin (THBB) inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan "Hazır Beton Endeksi" Aralık 2017 Raporu açıklandı.

Hazır beton sektöründe faaliyet, güven, beklenti ve bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi'ni ortaya koyan raporda, 4 endeks de önceki aya göre eşik değerin altında kaldı.

Ancak Aralık 2017'de önceki yılın aynı ayına göre gelişmelerin daha iyi olduğunu gösteren rapor, bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi'nin önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttığını ortaya koydu. Hazır Beton Faaliyet Endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6'lık artış ile en fazla artış gösteren endeks oldu.

Ankete katılan firmaların yüzde 15'i aralık ayında satışlarının arttığını belirtirken satışlarında önceki aya göre azalma olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 37 oldu. Alınan kayıtlı siparişlerde artış olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 19, azaldı diyenlerin oranı da yüzde 41 olarak gerçekleşti.