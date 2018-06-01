Haziran 2018 Dünya Gündemi

Belçika'nın başkenti Brüksel'in ev sahipliğinde yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı ve Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, Kanada'da düzenlenecek G7 Zirvesi ile Moritanya'da yapılacak Afrika Birliği Zirvesi haziran ayında gündemin önemli maddelerini oluşturuyor.
Haziran ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:
1 Haziran
- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) haziran ayı dönem başkanlığını Rusya üstlenecek.
- AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşecek.
4 Haziran
- Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Kurulu toplanacak.
- Bulgaristan'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında başkent Sofya'da Dünya Kadın Liderleri Konferansı düzenlenecek.
- Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Komite Toplantıları gerçekleştirilecek.
- Lüksemburg'da AB Adalet ve İçişleri Konseyi toplanacak.
- İtalya'da Cumhuriyet Bayramı kutlanacak.
5 Haziran
- BM Genel Kurulu, eylül ayında yapılacak BM 73. Genel Kurulu toplantısı için başkanını seçecek.
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avusturya'nın başkenti Viyana'ya resmi ziyarette bulunacak.
- Bulgaristan'da AB Tarım Bakanları Gayri Resmi Toplantısı yapılacak.
- Ermeni terör örgütü ASALA tarafından 1977'de şehit edilen Türkiye'nin eski Vatikan Büyükelçisi Taha Carım, ölümünün 41. yılında düzenlenen törenle anılacak.
6 Haziran
- Bulgaristan'da AB Siyaset ve Güvenlik Komitesi Toplantısı düzenlenecek.
7 Haziran
- ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Beyaz Saray'da görüşecek.
- Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Komite Toplantıları yapılacak.
- Lüksemburg'da AB Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi toplanacak.
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- Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantı iki gün sürecek.
8 Haziran
- BM Genel Kurulu, BMGK'da 2019-2020 dönemi için beş geçici yeni üye seçecek.
- Kanada'da 2 gün sürecek G7 Zirvesi düzenlenecek.
10 Haziran
- Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un ölümünün 10. yıl dönümünde anma törenleri düzenlenecek.
11 Haziran
- Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Fransa'nın Strazburg kentinde toplanacak. Toplantı 3 gün sürecek.
12 Haziran
- Kosova'da Kurtuluş Günü kutlanacak.
15 Haziran
- Azerbaycan'da Milli Kurtuluş Günü kutlanacak.
18 Haziran
- Avrupa Parlamentosu Komite Toplantıları yapılacak. Toplantılar 3 gün sürecek.
19 Haziran
- Kazakistan'da Dünya Madencilik Kongresi düzenlenecek.
20 Haziran
- Viyana'da iki gün sürecek 7. Uluslararası OPEC Sempozyumu düzenlenecek.
21 Haziran
- Lüksemburg'da Avro Grubu Toplantısı yapılacak.
22 Haziran
- Lüksemburg'da AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi düzenlenecek.
24 Haziran
- İngiltere kraliyet tahtı varislerinden Prens William, İsrail, Filistin ve Ürdün ziyaretlerini kapsayan tura çıkacak.
25 Haziran
- Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta 2 Temmuz'a kadar sürecek Afrika Birliği Zirvesi düzenlenecek.
- Lüksemburg'da AB Çevre Konseyi ve AB Dışişleri Konseyi toplanacak.
27 Haziran
- Almanya'da Avrupa Merkez Bankasında Para Politikaları konulu basın toplantısı düzenlenecek.
- AKPM Genel Kurulu Strazburg'ta toplanacak. Toplantı 4 gün sürecek.
28 Haziran
- AB Liderler Zirvesi Brüksel'de toplanacak. Zirve iki gün sürecek.
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