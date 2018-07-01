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Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 10:29 | Son Güncelleme

İhracat haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 12 milyar 602 milyon dolara yükseldi - Yılın ilk 6 ayında ihracat yüzde 7,4 artışla 81,9 milyar dolara çıktı - Son 12 aylık ihracat ise yüzde 9,7 artışla 161,5 milyar dolara ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artarak 12 milyar 602 milyon dolara yükseldi.

TİM tarafından, bu yılın haziran ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı.

Buna göre, haziranda ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artarak 12 milyar 602 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Yılın ilk 6 ayında ise ihracat yüzde 7,4 artışla 81,9 milyar dolara çıktı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 9,7 artışla 161,5 milyar dolara ulaştı.

(Sürecek)

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ihracat tim

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