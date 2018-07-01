Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı (2)

İSTANBUL (AA) - Haziran ayında en fazla ihracatı 2,5 milyar dolarla yine otomotiv sektörü yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, haziran ayında sektörel bazda en fazla ihracatı her zaman olduğu gibi 2,5 milyar dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Sektörün ihracatı haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı.

Bu sektörü 1,42 milyar dolarla kimyevi maddeler ve 1,36 milyar dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti.

Haziran ayında en fazla ihracat artışı yüzde 34,6 ile çelik, yüzde 32,8 ile süs bitkileri ve mamulleri ve yüzde 19 ile tütün sektörlerinde yaşandı.

Madencilik sektörü ihracatı yüzde 3,6, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 5,8 artarken, tarım ürünleri ihracatı yüzde 0,1 azaldı.

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- 144 ülke ve bölgeye ihracat arttı

İhracat pazarlarına bakıldığında haziran ayında 144 ülke ve bölgeye ihracat arttı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya'ya yüzde 1,2, İngiltere'ye yüzde 10,4, İtalya'ya yüzde 11, Fransa'ya yüzde 6,3 artış kaydedilirken, ABD’ye ihracat yüzde 13,9 geriledi.