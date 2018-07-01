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Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 12:22 | Son Güncelleme

TİM Başkanı Büyükekşi: - "Görevimi devretmiş olduğum haziran ayı itibarıyla yıllık bazda ihracatımız 161,5 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı" - "İhracatımız 20 aydır soluksuz artıyor" - "Seçimler belirsizlikleri ortadan kaldırdı. Türkiye tercihini istikrardan yana kullandı. Böylelikle, ülkemizin ana gündemi yeniden ekonomi, yatırımlar ve ihracat olacak" - "Yılın ilk yarısında yakalanan yüzde 7,4’lük ihracat artışı, yılın geri kalanında daha da yukarı taşınacaktır"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevini devrettiği haziran ayı itibarıyla yıllık bazda ihracatın 161,5 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, ayrıca 20 aydır ihracatın soluksuz arttığını ifade etti.

Mehmet Büyükekşi, TİM tarafından haziran ayı ihracat verilerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, görevi devretmeden önceki son ihracat rakamı değerlendirmesini gerçekleştirdi.

Türkiye’nin ihracatının haziran ayında da tam gaz devam ettiğini belirten Büyükekşi, haziran ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 12,6 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

Böylelikle 2018'in ilk yarısında ihracatın yüzde 7,4 artışla 81,9 milyar dolara çıktığını aktaran Büyükekşi, son 12 aylık ihracatın da yüzde 9,7 artışla 161,5 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Miktar bazında ihracatın ise yüzde 4,2 artarak 10 milyon ton olduğu bilgisini veren Büyükekşi, "İhracatımıza hizmet için çıktığımız bu yolda, son rakam açıklamamızda da artış yaşamak, şahsım ve yönetimimiz için çok özel bir mutluluk. Yeni başkanımız liderliğinde, nice artışları, rekorları hep birlikte göreceğiz." yorumunu yaptı.

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- "İhracatımız 20 aydır soluksuz artıyor"

Büyükekşi, 2008 yılından bu yana TİM Başkanlığı görevini yürüttüğünü ve görevini İsmail Gülle’ye devredeceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"10 yıllık görev sürem boyunca ihracatımızı kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde artırabilmek için çaba gösterdim. Bu çabalarımız neticesinde, küresel ekonomide ve çevremizde yaşanan bütün sıkıntılara rağmen ihracatımız 2018 yılında rekor seviyeye yükseldi. Görevimi devretmiş olduğum haziran ayı itibarıyla yıllık bazda ihracatımız 161,5 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. İnanıyorum ki yeni TİM Başkanımız İsmail Gülle de bu çıtayı çok daha yukarılara taşıyacak ve 2023 hedeflerimize ulaşmamız yönünde ihracatımıza önemli katkılar sunacak."

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde nisan ayında ihracatçı birliklerinin seçimleri yapıldığını aktaran Büyükekşi, "Hafta sonu da 25. Genel Kurulumuzda seçim sürecini geride bıraktık, yeni başkanımızı seçtik. Artık geleceğe odaklanmaya hazırız. Halihazırda, her ay ihracatımız artıyor, yıllıklandırılmış bazda rekorlar kırılıyor. Eriştiğimiz 19 aylık artış temposuna haziran ayında bir yenisi daha eklendi. TİM verilerine göre 20 aydır ihracatımız soluksuz artıyor. Bu tempoyu daha ileri taşımak en önemli hedef olmalı." ifadelerini kullandı.

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- "Çift haneli artışlar görmeye devam edeceğiz"

24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimini de değerlendiren Büyükekşi, “Seçimler belirsizlikleri ortadan kaldırdı. Türkiye tercihini istikrardan yana kullandı. Böylelikle, ülkemizin ana gündemi yeniden ekonomi, yatırımlar ve ihracat olacak. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda coşkulu bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz.” görüşlerini kaydetti.

Yılın ilk yarısında yakalanan yüzde 7,4’lük ihracat artışının, yılın geri kalanında daha da yukarıya taşınacağını vurgulayan Büyükekşi, şöyle devam etti:

“Her ne kadar avro/dolar paritesindeki gerileme ihracat artışımızı düşürecek olsa da seçim süreci kaynaklı belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte ekonomimizde yeniden bir canlanma yaşanacak ve ihracatımızda çift haneli artışlar görmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde ülkemizde enflasyonun ve faizin gerilemesiyle birlikte yatırımların sıçrama yapmasını ve ihracatımıza da olumlu katkı sunmasını bekliyoruz.”

Büyükekşi, daha önce hiç ihracatı yokken haziran ayında ihracat ailesine katılan bin 81 firmayı da tebrik ederek, "İnşallah çok daha fazla sayıda firmamız bu yıl ihracata başlayacak." ifadelerini kullandı.

(bitti)

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