Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı (3)

Miktar bazında ihracatın ise yüzde 4,2 artarak 10 milyon ton olduğu bilgisini veren Büyükekşi, "İhracatımıza hizmet için çıktığımız bu yolda, son rakam açıklamamızda da artış yaşamak, şahsım ve yönetimimiz için çok özel bir mutluluk. Yeni başkanımız liderliğinde, nice artışları, rekorları hep birlikte göreceğiz." yorumunu yaptı.

Böylelikle 2018'in ilk yarısında ihracatın yüzde 7,4 artışla 81,9 milyar dolara çıktığını aktaran Büyükekşi, son 12 aylık ihracatın da yüzde 9,7 artışla 161,5 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Türkiye’nin ihracatının haziran ayında da tam gaz devam ettiğini belirten Büyükekşi, haziran ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 12,6 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevini devrettiği haziran ayı itibarıyla yıllık bazda ihracatın 161,5 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, ayrıca 20 aydır ihracatın soluksuz arttığını ifade etti.

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- "İhracatımız 20 aydır soluksuz artıyor"

Büyükekşi, 2008 yılından bu yana TİM Başkanlığı görevini yürüttüğünü ve görevini İsmail Gülle’ye devredeceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"10 yıllık görev sürem boyunca ihracatımızı kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde artırabilmek için çaba gösterdim. Bu çabalarımız neticesinde, küresel ekonomide ve çevremizde yaşanan bütün sıkıntılara rağmen ihracatımız 2018 yılında rekor seviyeye yükseldi. Görevimi devretmiş olduğum haziran ayı itibarıyla yıllık bazda ihracatımız 161,5 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. İnanıyorum ki yeni TİM Başkanımız İsmail Gülle de bu çıtayı çok daha yukarılara taşıyacak ve 2023 hedeflerimize ulaşmamız yönünde ihracatımıza önemli katkılar sunacak."

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde nisan ayında ihracatçı birliklerinin seçimleri yapıldığını aktaran Büyükekşi, "Hafta sonu da 25. Genel Kurulumuzda seçim sürecini geride bıraktık, yeni başkanımızı seçtik. Artık geleceğe odaklanmaya hazırız. Halihazırda, her ay ihracatımız artıyor, yıllıklandırılmış bazda rekorlar kırılıyor. Eriştiğimiz 19 aylık artış temposuna haziran ayında bir yenisi daha eklendi. TİM verilerine göre 20 aydır ihracatımız soluksuz artıyor. Bu tempoyu daha ileri taşımak en önemli hedef olmalı." ifadelerini kullandı.