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Hazreti Mevlana'nın öğretileri Viyana'da anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 02:14 | Son Güncelleme

Hazreti Mevlana'nın öğretileri Viyana'da anlatıldı

VİYANA (AA) - Hazreti Mevlana'nın öğretileri, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen "Aşk Sultani Rumi" başlıklı konferansta katılımcılarla paylaşıldı.

Viyana YEE tarafından organize edilen konferansa çok sayıda Türk ve Avusturyalı ilgi gösterdi.

Etkinliğin açılışında konuşan Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, Mevlana gibi bugün artık beynelmilel bir düşünür olarak kabul edilen bir sufinin Anadolu'da yetişmiş olmasının Anadolu hikmetinin derinliğini gösterdiğini söyledi.

Yorulmaz, "Aradan geçen yüzyıllara rağmen Mevlana'nın bugün hala en çok okunan mutasavvıflardan biri olması ancak onun görüşlerinin kalplere tesir etmesi ile açıklanabilir." dedi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ise Mevlana'nın İngilizce konuşulan dünyada "Rumi" olarak tanındığını ve ona ait eserlerin tüm dünyada olduğu gibi Batıda da büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.

Mevlana'nın insan tasavvuruna değinen Kılıç, insanın tek olan Hak'tan gelip yine ona döneceği hakikatini vurguladığını aktardı.

Allah'ın insanı kendi özünden yarattığını, ona kendi ruhundan üflediğini belirten Kılıç, "İnsan yaratılanların en şereflisi olarak büyük bir sorumluluk üstleniyor. Bu sorumluluk yalnız Allah'a karşı değil aynı zamanda birlikte yaşadığımız diğer insanlara karşı olmalıdır." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
“Aşk Sultanı Rumi” Hazreti Mevlana Mahmut Erol Kılıç Viyana YEE

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