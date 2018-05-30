HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hazreti Muhammed’in mukaddes hatıraları sergileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 16:51 | Son Güncelleme

Hazreti Muhammed'in sakal-ı şerif ve muhafaza kutularının yer aldığı sergi Etnografya Müzesi'nde Başkentlilerin ziyaretine açıldı - Ankara Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer: - "Bunlar 1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra farklı şekillerle müzemize gelen ve müzemizin deposunda bulunan eserlerdi"

Hazreti Muhammed'in mukaddes hatıraları Etnografya Müzesi'nde sergileniyor.

"Peygamber Efendimizin Mukaddes Hatıraları" sergisi Ankara Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Etnografya Müzesi'nde açıldı. Hazreti Muhammed’e ait sakal-ı şerifler, muhafaza kutuları, eski Kur'an-ı Kerimler ve Kabe örtüleri gibi 86 farklı eserin yer aldığı serginin açılışı Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Açılışta konuşan Ankara Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, sergide Hazreti Muhammed'e ait 6 adet sakal-ı şerifin ve farklı dönemlerde, farklı tarikatlar tarafından kullanılmış silsilename, icazetname, itteka, hat ve tesbih gibi eserlerin bulunduğunu belirtti.

Özer, "Bu eserler 1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra farklı şekillerle müzemize gelen ve müzemizin deposunda bulunan eserlerdi." diye konuştu.

Hazreti Muhammed'in hatıralarını en güzel şekilde muhafaza etmenin ve nesilden nesile aktarmanın önemini vurgulayan Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Altunel ise "Özellikle çocuklarını gezdirmek için plan yapan Ankaralı hemşehrilerimiz bu mekanı ziyaret etsinler. Hem vakitlerini değerli bir şekilde geçirmiş olacaklar hem de nesilden nesile aktarılmış bir manevi mirasa şahit olacaklar." şeklinde konuştu.

Başkentliler Temmuz ayının sonuna kadar açık kalacak sergiyi ücretsiz ziyaret edebilecek.

PARTNERSaray bu görüntülerden korktuSaray bu görüntülerden korktu
Dünyaca ünlü şefler kokorece hayran kaldıDünyaca ünlü şefler kokorece hayran kaldı
Doğuştan sakat olmadığını, düğünde oynama görüntüleriyle kanıtlayacakDoğuştan sakat olmadığını, düğünde oynama görüntüleriyle kanıtlayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk ve Etnografya Müzesi Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!

ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!

Kayseri'de maden ocağında göçük

Kayseri'de maden ocağında göçük

TRT önünde 'seçim' eylemi

TRT önünde 'seçim' eylemi

Elazığ merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Elazığ merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Fatih'te kağıt toplayıcısı koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü

Fatih'te kağıt toplayıcısı koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.