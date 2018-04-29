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"Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 16:49 | Son Güncelleme

"Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama" etkinliği

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Peygamber Sevdalıları Platformunca "Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama" etkinliği yapıldı.

İstasyon Meydanı'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, salavat getirildi.

Alana 6-7 Ekim 2014'te yaşanan olaylarda Diyarbakır'da katledilen Yasin Börü ve arkadaşları ile uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran'ın fotoğraflarının da bulunduğu pankart asıldı.

Yazar Mehmet Göktaş, yaptığı konuşmada, peygamberin ahlakını almanın tüm Müslümanların görevi olduğunu belirterek, "Burada yaptığımız etkinliği ve getirdiğimiz tekbirleri kimse basit görmesin. Görevimiz Allah'ın dinini dışarıya çıkarmaktır. Şuralarda getirilen tekbirler dünyadaki kafir ve münafıkları korkutuyor." ifadesini kullandı.

Türkçe, Kürtçe ve Zazaca ilahilerin seslendirildiği program, okunan duanın ardından sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ "Peygamber Sevdalıları Platformu"

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