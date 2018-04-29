İSTANBUL (AA) - Peygamber Sevdalıları Platformu, "Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama" etkinliği düzenledi.

Yenikapı Miting Alanı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, çocuk grupları da ilahiler okuyup, marşlar seslendirdi.

Burada konuşan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Sait Şahin, Hz. Muhammed'i bu tür etkinliklerle, yarışmalarla anlatmaya, okutmaya ve yaşatmaya çalışan platforma teşekkür ederek, bugünkü dünyanın Hz. Muhammed'e muhtaç olduğunu söyledi.

Şahin, ailelerin Hz. Muhammed'in hayatından uzaklaştığı için mutsuz olduğunu belirterek, "Gençlerimiz Hz. Muhammed'in hayatından habersiz olduğu için başıboştur. Bugünkü İslam coğrafyası ve bütün dünya Hz. Muhammed'in getirdiği adaletten uzaklaştığı için darmadağınıktır, huzursuzdur, yangın yeridir." diye konuştu.

Toplulukların İslam diniyle tanıştıktan sonra izzet bulduklarını aktaran Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İslam'dan önce isimleri okunmazken, tarih içerisinde kayda değer bir yer almazken İslam'la birlikte şeref kazandılar. İslam'a giren Araplar, Türkler, Kürtler izzet kazandı. İslam'dan önce bu topluluklar dağınıktı ve zulüm altındaydı. Hz. Muhammed İslam'la geldiğinde Araplar birlik oldu, Kürtler izzet buldu, Türkler imparatorluk buldu. Ne zaman ki İslam ülkelerini yönetenler adaletten uzaklaştı işte o zaman ümmet içindeki kardeşlik bozuldu, birlik dağıldı. Bu yüzden Kudüs işgal altında. Bu yüzden Filistin özgürlüğünü kaybetti. Bu yüzden Suriye yıkıma sürüklendi. Bu yüzden Yemen savaşın yıkımını yaşıyor. Tekrardan bozulan kardeşliği düzeltmek istiyorsak, adaleti tesis etmekten başka çıkar bir yol yoktur. Dağılan birliği toparlamanın yolu adaleti tesis etmektir. Adaleti tesis etmek istiyorsak da zulmü ortadan kaldırmalıyız."