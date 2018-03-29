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Hazro'da askeri araca roketatarlı saldırı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 14:50 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde, zırhlı askeri araca PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde, zırhlı askeri araca PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 askerin hafif yaralandığı bildirildi.
Olay, Hazro ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ürgen köyü kırsalında meydana geldi. Görev değişimi sırasında zırhlı askeri araca PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda araçtaki askerlerden 6'sı hafif şekilde yaralandı. Bölgede saldırıyı gerçekleştiren grubun etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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