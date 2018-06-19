HDP Ankara'da miting yaptı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara mitingini Kolej Meydanı'nda yaptı. Mitingde konuşan Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Demokratik zaferimiz yakındır" dedi.
HDP Ankara İl Örgütü 24 Haziran seçimleri öncesi Kolej Meydanı'nda miting düzenlendi. Miting için alana gelenler, polis aramasından geçtikten sonra alana alındı. Miting nedeniyle polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, alana çakmak ve parfüm şişeleri alınmadı. Mitinge katılanlar, ellerinde partilerinin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın fotoğraflarını taşıdı.
'BARIŞ YAKINDIR'
Mitingde HDP'nin Ankara milletvekili adayları tanıtıldıktan sonra HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder konuştu. Milletvekili Önder, konuşmasında şunları söyledi:
"Demokratik zaferimiz yakındır. Barış yakındır. Umut içimizdedir. İlk demokratik zaferimizi kutlamaya Ankara'dan başlayacağız. Dalga dalga bu ülkede topyekün barışın, kardeşliğin bir gül bahçesine dönüşeceği o gün 24 Haziran'dır."
Görüntü Dökümü:
-Güvenlik önlemlerinden görüntü
-Mitingden görüntü
-Sırrı Süreyya Önder'in konuşması
Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-
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