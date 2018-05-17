HDP Bursa İl Başkanı Akgün'ün yargılandığı dava

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla dava açılan HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün'ün yargılanmasına devam edildi.
Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Yüksel Akgün, avukatları ve yakınları katıldı.
Duruşmada, hakkındaki iddiaları reddeden Akgün, dijital inceleme raporlarının tamamlanmasının ardından savunma yapacağını dile getirdi.
Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
- Olay
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de bulunduğu 8 partili İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 6 Ekim 2017'de gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Akgün, daha sonra serbest bırakılmış, dosyası ayrılan şüphelinin tek başına yargılanmasına karar verilmişti.
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