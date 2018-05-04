HABER

HDP CUMHURBAŞKANI ADAYINI AÇIKLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 19:48 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Halkların Demokratik Partisi, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı.
Diyarbakır ile aynı anda Beşiktaş Abbasağa Parkı'nda düzenlenen aday tanıtımına HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HDP İstanbul İl Başkanlığı yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. Sahneye kurulan barkovizyonda HDP'in yeni sloganı ve seçim şarkısı partililere tanıtıldı.

SEZAİ TEMELLİ: ADAYIMIZ SELAHATTİN DEMİRTAŞ
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı adaylarının cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş olduğunu açıkladı.
Temelli sözlerini şöyle sürdürdü:
24 Haziran çok büyük bir fırsatı önümüze getirmiştir. 24 Hazirana giderken, hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de parlamento seçimlerinde HDP ve HDP'nin dostlarıyla beraber, bu gidişatı durduracağız ama bir yere kadar durduracağız. Selahattin Demirtaş'ın adaylığı bugüne kadar sürdürmüş olduğumuz programımızın gücüdür, sözümüzün gücüdür, mücadelemizin gücüdür. 2014 yılında Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaştı, 2004 yılında başladığımız bu yolculuk, bu umuda yolculuk bugün 2018'de yine Selahattin Demirtaşla yine HDP ile yoluna devam ediyor. İnanıyoruz ki, 7 Haziranda yarım bıraktığımız işi şimdi 24 Haziranda hep birlikte tamamlayacağız. Bir de herkesin aklında bir soru. İkinci turda ne yapacaksınız? Birinci turda ne yapacaksak ikinci turda da onu yapacağız. Siz bu hesabı yapamadınız ama biz bu hesabı çoktan yaptık. Birinci turda muhalefetin en güçlü adayı Demirtaş kazanacak, ikinci turda da biz kazanacağız, mutlaka kazanacağız" dedi.

DEMİRTAŞ'IN CEZAEVİNDEN YOLLADIĞI MEKTUBU OKUNDU
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Konuşmasının ardından Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeyken çektiği 3 fotoğraf barkovizyondan gösterildi. Sezai Temelli daha sonra sahneye tekrar çıkarak Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı mektubu partililere okudu. Selahattin Demirtaş Mektupta şu ifadelere yer verdi: Hepinizi yürekten selamlıyorum. Sanırım bu mesajım sizlere okunduğunda, yeni yaşamın, yeni umudun ve yepyeni bir geleceğin sözcülüğünü yapmak üzere beni Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmiş olacaksınız. Her şeyden önce bu şerefli göreve beni layık görmüş olmanızdan büyük onur duyduğumu belirtmek isterim. Siyasi rehine olarak F tipi bir hücrede tutuluyor olmama rağmen, bu zorlu misyonu yerine getirebileceğime inanmış olmanız, omuzlarımdaki yükü daha da arttırmıştır. Bu süreçte bana güvenen, inanan, dostluğunu, dayanışmasını, desteğini bir an olsun esirgemeyen bütün halkımıza ve partim HDP'ye en derin şükranlarımı sunuyorum. Yüreği benimle birlikte atan milyonların bu erdemli duruşu göstermiştir ki, 6 milyon kişinin sığabileceği bir hücre henüz icat edilemedi. Bir buçuk yıldır bu hücrede sizlerle birlikte nefes aldım ve sizlerle birlikte yaşadım" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından etkinlik sona erdi.

Görüntü Dökümü:
--------------------
Abbasağa Parkında toplanan partililer
Taşınan pankart ve dövizler
Sezai Tememli'nin konuşması
Selahattin Demirtaş'ın mektubunun okunması
Seçim şarkısı
Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafları
Genel ve detaylar

Saadet Partili başkana su vermediler! Saadet Partili başkana su vermediler!
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajSelahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Yunan askerleri gözaltına aldı!Yunan askerleri gözaltına aldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Alaattin Saral yakalandı!

Alaattin Saral yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon

TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon

Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!

Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

CNN Türk Erdoğan Aktaş’la yollarını ayırdı

CNN Türk Erdoğan Aktaş’la yollarını ayırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.