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HDP'den TBMM'de yemin töreni öncesi tepki çeken eylem! Pervin Buldan, Sezai Temel ve HDP milletvekilleri İstiklal Marşı'ndan sonra salona girdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 16:24 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile bazı HDP'li milletvekilleri İstiklal Marşı okunduktan sonra TBMM Genel Kurul Salonu'na girdi.

HDP'den TBMM'de yemin töreni öncesi tepki çeken eylem! Pervin Buldan, Sezai Temel ve HDP milletvekilleri İstiklal Marşı'ndan sonra salona girdi!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis'i açılıyor. Geçici Meclis Başkanı Yılmaz'ın yemin etmesinin ardından 600 milletvekili yemin töreni başladı.

İSTİKLAL MARŞI'NDAN SONRA SALONA GİRDİLER

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin yemin etme töreni öncesi, HDP Eş Başkanları Pervin Buldan, Sezai Temelli ve milletvekilleri İstiklal Marşı okunduktan sonra TBMM Genel kurul Salonu'na girdi.

HDP'nin eylemi, sosyal medyada tepki çekti. (İHA)


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Halkların Demokratik Partisi Pervin Buldan Sezai Temelli HDP TBMM TBMM Genel Kurul Salonu istiklal marşı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu ayıpta CHP ye 1000 yıl yeter
İstiklal Marşını hazmedemeyen bu zihniyetlerin TBMM de yeri yoktur.
istiklal marşından rahatsız olan namussuzlar benim vergilerimle maaş alacaksınız sonra bu ülkenin milli marşına saygı göstermiyeceksiniz size giden bir kuruşum fitil fitil çolugunuzun çocuğunuzun burnundan gelsin sizin yüzünüzden memleket bu hale geldi ülkede ne Cumhuriyet kaldı ne de demokrasi chp' yi de sizin yüzünüzden terörist ilan edip milleti koyun gibi tek tarafa sürüklediler bunda en büyük suçlu sizsiniz..! bir pkk alcaklarına silahları bıraktırıp insan gibi yaşayamadınız bu ülkede neyiniz eksikti ne istedinizde yapamadınız neden bu milleti kendinize düşman ettiniz.?
ee chp çok atatürkçü bunlarla birleşti daha istiklal marşımıza saygıları yok yalandanda olsa, böylemi atatürkçüsün chp gerçi oda utanmasa atatürkün arkasına sığınmasa oda istemez istiklal marşını, zamanında paranın üstünden atatürk resmini sildikleri gibi atatürk büstlerini kaldırıp inönü yaptıkları gibi, bari renginiz hdp gibi açık olsun türk düşmanıyım deyin rahatça atatürk düşmanıyım müslüman düşmanıyım diyin cesaretsizler
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