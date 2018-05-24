HDP, Diyarbakır adaylarını tanıttı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Diyarbakır'dan gösterdiği milletvekili adaylarını düzenlediği program ile tanıttı. HDP'nin, Diyarbakır'dan 24 Haziran'daki seçimlerde milletvekili adayı gösterdiği adaylar, Ankara'dan kente geldi. Havalimanında partililer tarafından karşılanarak, şehir merkezinde konvoy halinde gezen adaylar daha sonra parti il binası önünde partililere ve basın mensuplarına tanıtlıdı. Milletvekili aday tanıtımı öncesi HDP'nin Diyarbakır Milletvekilleri Ziya Pir, Sibel Yiğitalp, Felaknas Uca ve İmam Taşçıer birer konuşma yaparak, 24 Haziran seçimlerde HDP'nin büyük bir başarı elde edeceğini söylediler. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi alındığı HDP Diyarbakır İl Başkanlığı toplanan kalabalık, halaylarla ve sloganlarla milletvekili adaylarını desteklerini sunarken, HDP'nin seçim otobüsünden tutuklu bulanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın konuşmaları kalabalığa dinletildi. HDP İl Eş Başkanı Şerif Camcı, daha sonra adayları olan Adnan Selçuk Mızraklı, Salihe Aydemir, İmam Taşçıer, Remziye Tosun, Hişyar Özsoy, Semra Güzel, Garo Paylan, Dersim Dağ, Musa Farizoğulları, Abdurrahim Durmuş, Mehmet Temizyüz ve Ferda Fahrioğlu Akın'ı partililere tanıttı. Seçim otobüsüne çıkan HDP'nin Diyarbakır milletvekili adayları halkı selamlamasıyla aday tanıtım programı son buldu.

