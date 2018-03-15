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HDP Diyarbakır Milletvekili Pir hakkında soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin konuşmasında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

DİYARBAKIR (AA) - HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin konuşmasında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Bazı basın yayın organlarında, Pir'in, 21 Mart'ta yapılması planlanan nevruz etkinliği öncesi Silvan'ın Demirkuyu köyünde vatandaşlara bildiri dağıttığına, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası içeren konuşma yaptığına ilişkin haber yer aldı.

Bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pir hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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Afrin HDP Diyaarbakır Milletvekili Ziya Pir soruşturma

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