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HDP Diyarbakır mitinginde hayatını kaybedenlere anma

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 19:58 | Son Güncelleme

HDP'nin DİYARBAKIR'da 3 yıl önce düzenlediği miting alanına konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren 5 kişi, bugün düzenlenen törenle anıldı.

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP'nin DİYARBAKIR'da 3 yıl önce düzenlediği miting alanına konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren 5 kişi, bugün düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biz bu ülkede adaletin, insan haklarının, barışın tesis edilmesi için bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizi de büyütmenin sözünü veriyoruz, hem yaralı arkadaşlarımıza, hem de yaşamını yitiren yoldaşlarımızın ailelerine. Bu işin peşini bırakmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz" dedi. Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda 5 Haziran 2015 yılında HDP'nin düzenlediği miting alanına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden 5 kişi anıldı. Törene HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Diyarbakır milletvekilleri ve milletvekili adayları ile partililer katıldı. Patlamada yaralanan 45 yaşındaki Rıza Özdem de anma etkinliğine katıldı. Özlem, bombalı saldırıda ayağını, gözünü ve kulağını kaybettiğini söyledi. Saldırının meydana geldiği noktada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 3 yıl önce gerçekleşen saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 400 kişinin de yaralandığını söyledi. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanmadığını, bu nedenle AK Parti hükümetini eleştiren Buldan, şöyle konuştu: "O karanlık güçlerin artık ellerini Türkiye'den çekmeleri gerektiğini ve bu zihniyetin mutlaka değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Önümüzde bir seçim süreci var; 24 Haziran seçimi elbette ki bu karanlık tarihten hesap sorma tarihi olacaktır. Bizler geçmişimizi hafızamızdan asla silemeyiz. Yaşadığımız acıları ödediğimiz bedelleri, asla unutmayız. Dolayısıyla 24 Haziran buna bir vesile olacaktır. Bugün anlamlı bir gün, bugün acı yüklü bir gün, bugün trajedilerde yüklü bir gün ancak, bu günlerin son bulması bugünlerin bir daha Türkiye coğrafyasında asla yaşanmamsı için tarihimizin ve mücadelemizin daha da büyümesi için 24 Haziran tarihinde bu zihniyetin aramızdan gitmesi için büyük bir mücadele veriyoruz. Adalet mutlaka bir gün yerini bulacaktır. Biz bu ülkede adaletin insan haklarının barışın tesis edilmesi için bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizi de büyütmenin sözünü veriyoruz, hem yaralı arkadaşlarımıza hem de yaşamını yitiren yoldaşlarımızın ailelerine, bu işin peşini bırakmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz." HDP'li Buldan ve beraberindekiler daha sonra patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakarak, yaşamını yitirenleri andı.

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HDP Diyarbakır mitinginde hayatını kaybedenlere anma HDP Diyarbakır mitinginde hayatını kaybedenlere anma 
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