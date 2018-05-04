HDP Eş Genel Başkanı Buldan:

DİYARBAKIR (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran'da yapılacak seçimde partilerinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Selahattin Demirtaş Kürt halkının ve Kürt siyasi partilerinin ortak ittifakı olarak bugün Türkiye kamuoyuna duyurulmuştur." dedi.
Buldan, Diyarbakır'da bir otelde partisince düzenlenen toplantıda, HDP'nin adayının İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş olduğunu açıkladı.
"Selahattin Demirtaş Kürt halkının ve Kürt siyasi partilerinin ortak ittifakı olarak bugün Türkiye kamuoyuna duyurulmuştur." diyen Buldan, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin başta Kürtler olmak üzere, Türk halkını yakından ilgilendirdiğini ifade etti.
Buldan, "Tarihi bir dönemde tarihi bir süreçte böylesine baskın bir seçimde Türkiye toplumunun ve Kürt halkının artık kaybedecek zamanı yoktur. Selahattin Demirtaş sadece Kürtlerin değil, bu ülkede yaşayan Ermenilerin, Süryanilerin, Alevilerin, kadınların ve gençlerin adayıdır. Demirtaş umudun gerekçesidir, umudun yaratıcısı olarak bu toplumda var olmuştur, var olmaya devam edecektir. Şimdi yapmamız gereken en önemli şey, sevgili Selahattin Demirtaş'a sahip çıkmaktır." diye konuştu.
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