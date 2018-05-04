HABER

HDP Eş Genel Başkanı Buldan:

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 18:00 | Son Güncelleme

"Selahattin Demirtaş Kürt halkının ve Kürt siyasi partilerinin ortak ittifakı olarak bugün Türkiye kamuoyuna duyurulmuştur"

DİYARBAKIR (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran'da yapılacak seçimde partilerinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Selahattin Demirtaş Kürt halkının ve Kürt siyasi partilerinin ortak ittifakı olarak bugün Türkiye kamuoyuna duyurulmuştur." dedi.

Buldan, Diyarbakır'da bir otelde partisince düzenlenen toplantıda, HDP'nin adayının İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş olduğunu açıkladı.

"Selahattin Demirtaş Kürt halkının ve Kürt siyasi partilerinin ortak ittifakı olarak bugün Türkiye kamuoyuna duyurulmuştur." diyen Buldan, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin başta Kürtler olmak üzere, Türk halkını yakından ilgilendirdiğini ifade etti.

Buldan, "Tarihi bir dönemde tarihi bir süreçte böylesine baskın bir seçimde Türkiye toplumunun ve Kürt halkının artık kaybedecek zamanı yoktur. Selahattin Demirtaş sadece Kürtlerin değil, bu ülkede yaşayan Ermenilerin, Süryanilerin, Alevilerin, kadınların ve gençlerin adayıdır. Demirtaş umudun gerekçesidir, umudun yaratıcısı olarak bu toplumda var olmuştur, var olmaya devam edecektir. Şimdi yapmamız gereken en önemli şey, sevgili Selahattin Demirtaş'a sahip çıkmaktır." diye konuştu.

Ve HDP cumhurbaşkanı adayını resmen duyurduVe HDP cumhurbaşkanı adayını resmen duyurdu
HDP bir tweet attı sosyal medya karıştı! Demirtaş için böyle oy istedilerHDP bir tweet attı sosyal medya karıştı! Demirtaş için böyle oy istediler
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajSelahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı adayı Diyarbakır HDP

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!

Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

CNN Türk Erdoğan Aktaş’la yollarını ayırdı

CNN Türk Erdoğan Aktaş’la yollarını ayırdı

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.