HDP Eş Genel Başkanı Buldan Kocaeli'de

KOCAELİ (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Türkiye'nin her yerini karış karış dolaşarak, Türkiye'nin her yerinde halkımızla buluşmak için yola çıktık. Bu buluşmanın, bu birlikteliğin göstergesini de 24 Haziran tarihinde sandıklara yansıtacağız." dedi.
Kocaeli'de düzenlenen programlara katılan Buldan, Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) ile partisinin Dilovası ve Çayırova ilçe örgütlerini ziyaret ederek, partililerle görüştü.
Daha sonra Gebze ilçesinde partisinin düzenlediği halk buluşmasında konuşan Buldan, bütün zorluklara rağmen HDP'nin 24 Haziran seçimlerinden başarıyla çıkacağını savundu.
Buldan, 24 Haziran tarihinin Türkiye açısından bir kırılma noktası ve geleceklerini belirleme noktasında önemli bir tarih olacağını kaydederek, "Türkiye'nin her yerini karış karış dolaşarak, Türkiye'nin her yerinde halkımızla buluşmak için yola çıktık. Bu buluşmanın, bu birlikteliğin göstergesini de 24 Haziran tarihinde sandıklara yansıtacağız." diye konuştu.
Bu seçimlerin HDP açısından anlamı ve öneminin büyük olduğunu vurgulayan Buldan, iki aylık süreci iyi değerlendirmeleri gerektiği söyledi.
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