HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP barışa, kardeşliğe, özgürlüğe, demokrasiye dair her zaman mücadele etmiştir. Bu mücadele daha da büyüyecek, daha da çoğalacak." dedi.

Buldan, partisince Iğdır kent merkezindeki Karadeniz Sokak'ta düzenlenen miting ve milletvekili aday tanıtım programında partililere hitap etti.

HDP'nin Türkiye'nin umudu olduğunu belirten Buldan, "HDP bir güvencedir, her ne kadar HDP'nin üzerinde oyunlar oynansa da siyaset yapanlar tasfiye edilmeye çalışılsa da bu halk buna izin vermeyecek." diye konuştu.

Yapılacak seçimlerle Türkiye'yi yönetmeye aday olduklarını kaydeden Pervin Buldan, "HDP barışa, kardeşliğe, özgürlüğe, demokrasiye dair her zaman mücadele etmiştir. Bu mücadele daha da büyüyecek, daha da çoğalacak." ifadesini kullandı.

Buldan, 24 Haziran'dan sonra güçlü bir HDP ve partilerinin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile bu ülkeyi yönetme isteğinde olduklarını belirterek, HDP'nin güçlü bir parlamento temsiliyeti ve Selahattin Demirtaş ile Türkiye'yi yöneteceğini anlattı.

Pervin Buldan'ın konuşmasının ardından HDP Iğdır milletvekili adayları tanıtıldı.

