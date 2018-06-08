HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bu savaş politikalarından bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini ısrarla belirtmek istiyoruz." dedi.
Buldan, Karayazı ilçesinde partisince düzenlenen mitinge katıldı.
24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin, HDP açısından önemli olduğunu belirten Buldan, HDPye oy verenlerin engellenmeye çalışıldığını ileri sürdü.
Buldan, "Bu ülkenin barışı, özgürlükleri ve kardeşliği için yola çıkan bir partiyi nasıl engellerizin yol ve yöntemlerini arıyorlar." diye konuştu.
Önlerine konulacak ilk sandıkta yani 24 Haziran'da kendilerini engellemeye çalışanlara ders vereceklerini kaydeden Buldan, şunları söyledi:
"Çünkü bu bizim kader seçimimiz olacak. Bu seçimlerde oylarını artırmak için farklı yöntemler yapıyorlar. Bizler özellikle bu savaş politikalarından bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini ısrarla belirtmek istiyoruz. Bu ülkeye barışı, insan haklarını, adaleti biz getireceğiz. Çünkü AKP gidiyor, 24 Haziran onun son tarihi. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, hiç kimse karamsarlığa kapılmasın."
Buldan, buradaki ziyaretlerinin ardından Hınıs ilçesine geçti.
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